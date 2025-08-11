दलीप ट्रॉफी के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 2,000 से अधिक रन

दलीप ट्रॉफी भारत का प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है, जो जोनल प्रारूप में खेला जाता है। इस टूर्नामेंट में वेस्ट जोन की टीम अब तक सबसे सफल रही है, जिसने कुल 19 बार खिताब पर कब्जा जमाया है। उनके बाद नॉर्थ जोन की टीम 18 बार विजेता बनी है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक चुनिंदा बल्लेबाज ही 2,000 से अधिक रन बनाने में सफल हुए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 वसीम जाफर (2,545 रन) दलीप ट्रॉफी में वसीम जाफर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वेस्ट जोन के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 30 मैचों की 54 पारियों में 55.32 की औसत के साथ 2,545 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 173* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 8 शतक और 13 अर्धशतक लगाए थे। बता दें कि जाफर ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का अंत 50.67 की औसत से 19,410 रनों के साथ किया था।

#2 विक्रम राठौड़ (2,265 रन) इस सूची में दूसरे पायदान पर विक्रम राठौड़ मौजूद है। नॉर्थ जोन की ओर से उन्होंने 25 मैच खेले थे, जिसमें 51.47 की औसत के साथ 2,265 रन बनाए थे। उन्होंने 6 शतक और 11 अर्धशतक भी लगाए थे। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 6 टेस्ट में 44 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 131 रन बनाए थे। अपने प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 49.66 की औसत से 11,473 रन अपने नाम किए थे।

#3 अंशुमान गायकवाड़ (2,004 रन) अंशुमान गायकवाड़ भी इस विशेष सूची का हिस्सा हैं। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे पहले 2,000 रन का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 26 मैचों की 42 पारियों में 52.73 की औसत के साथ 2,004 रन बनाए थे। वेस्ट जोन का ही प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने 216 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 9 शतक लगाए थे। गायकवाड़ ने भारत की ओर से 30.07 की औसत से 1,985 रन बनाए थे।