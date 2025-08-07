टी-20 क्रिकेट में इन गेंदबाजों ने लिए हैं 550 से अधिक विकेट
क्या है खबर?
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर राशिद खान ने बीते बुधवार को इतिहास रच दिया। वह टी-20 क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने। विश्व भर की तमाम टी-20 लीग में हिस्सा लेने वाले इस अनुभवी लेग स्पिनर ने 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट के पहले दिन के दौरान ये कीर्तिमान स्थापित किया। इस बीच टी-20 क्रिकेट के इतिहास में 550 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
राशिद खान
राशिद ने अपने टी-20 करियर के 482वें मैच के दौरान 650 विकेट का आंकड़ा छूआ। अपने बेमिसाल करियर में वह 4 पारियों में 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा कर चुके हैं। दिलचस्प रूप से राशिद की इकॉनमी रेट 7 से कम है। बता दें कि राशिद ने 2015 में अपना पहला टी-20 मैच खेला था। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 150 से अधिक विकेट ले चुके हैं और इस प्रारूप में सर्वाधिक विकेट वाले स्पिनर हैं।
जानकारी
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरे सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज हैं राशिद
राशिद टी-20 अंतरराष्ट्रीय में टिम साउथी के बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। राशिद ने 96 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 13.80 की औसत से 161 विकेट लिए हैं। वहीं, साउथी ने 126 मैचों में 22.38 की औसत से 164 विकेट लिए हैं।
#2
ड्वेन ब्रावो
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ड्वेन ब्रावो ने टी-20 क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। वह डेथ ओवर्स में उपयोगित गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ब्रावो ने अपने बेमिसाल टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक 582 मैच खेले हैं, जिसमें 24.40 की औसत और 8.26 की इकॉनमी रेट के साथ 631 विकेट लिए हैं। इस बीच वह 2 पारियों में 5 विकेट हॉल लेने में भी सफल हुए हैं।
#3
सुनील नरेन
सुनील नरेन टी-20 क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक 554 मैच खेले हैं, जिसमें 21.94 की औसत और 6.17 की इकॉनमी रेट के साथ 589 विकेट अपने नाम किए हैं। नरेन ने वेस्टइंडीज के लिए आखिरी बार अगस्त 2019 में टी-20 मैच खेला था। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 51 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 21.25 की औसत से 52 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं।