टी-20 क्रिकेट में इन गेंदबाजों ने लिए हैं 550 से अधिक विकेट

#1 राशिद खान राशिद ने अपने टी-20 करियर के 482वें मैच के दौरान 650 विकेट का आंकड़ा छूआ। अपने बेमिसाल करियर में वह 4 पारियों में 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा कर चुके हैं। दिलचस्प रूप से राशिद की इकॉनमी रेट 7 से कम है। बता दें कि राशिद ने 2015 में अपना पहला टी-20 मैच खेला था। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 150 से अधिक विकेट ले चुके हैं और इस प्रारूप में सर्वाधिक विकेट वाले स्पिनर हैं।

जानकारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरे सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज हैं राशिद राशिद टी-20 अंतरराष्ट्रीय में टिम साउथी के बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। राशिद ने 96 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 13.80 की औसत से 161 विकेट लिए हैं। वहीं, साउथी ने 126 मैचों में 22.38 की औसत से 164 विकेट लिए हैं।

#2 ड्वेन ब्रावो वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ड्वेन ब्रावो ने टी-20 क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। वह डेथ ओवर्स में उपयोगित गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ब्रावो ने अपने बेमिसाल टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक 582 मैच खेले हैं, जिसमें 24.40 की औसत और 8.26 की इकॉनमी रेट के साथ 631 विकेट लिए हैं। इस बीच वह 2 पारियों में 5 विकेट हॉल लेने में भी सफल हुए हैं।