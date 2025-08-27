रविचंद्रन अश्विन के IPL में ऐसे दिलचस्प रिकॉर्ड्स, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को अलविदा कह दिया। उन्होंने बुधवार (27 अगस्त) को सोशल मीडिया के जरिए IPL से संन्यास की घोषणा कर दी। इस प्रतिष्ठित लीग में उन्होंने कुल 5 टीमों का प्रतिनिधित्व किया और अपनी गेंदबाजी में कई कीर्तिमान स्थापित किए। 2009 में अपना डेब्यू करने वाले अश्विन ने प्रत्येक संस्करण में हिस्सा लिया। आइए IPL में उनके रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं।

करियर शानदार रहा था अश्विन का IPL करियर IPL में अश्विन ने 221 मैचों में 30.22 की औसत और 7.20 की इकॉनमी रेट से 187 विकेट अपने नाम किए। उनका इस लीग में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/34 विकेट का रहा। बता दें कि अश्विन ने अपने IPL करियर में 1 सीजन में 20 विकेट (2011) भी चटकाए थे। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 98 पारियों में 118.15 की स्ट्राइक रेट के साथ 833 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल रहा।

मैदान चेपॉक स्टेडियम में सर्वाधिक IPL विकेट वाले गेंदबाज हैं अश्विन IPL में अश्विन एमए चिदंबरम स्टेडियम में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने इस मैदान पर 47 मैचों की 46 पारियों में 21.69 की औसत के साथ 52 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा है। अश्विन के अलावा किसी अन्य गेंदबाज ने यहां 50 विकेट नहीं लिए हैं। उनके बाद ड्वेन ब्रावो ने चेपॉक में 24.04 की औसत के साथ 44 सफलताएं हासिल की थी।

पावरप्ले पावरप्ले में 50 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर अश्विन स्पिनर होने के बावजूद पावरप्ले ओवरों के दौरान भी गेंदबाजी करने में सक्षम थे। क्रिकइंफो के मुताबिक, IPL में उन्होंने शुरुआती 6 ओवरों के दौरान 50 विकेट लिए हैं। वह पावरप्ले ओवरों के दौरान 50 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बने थे। उनके अलावा किसी अन्य स्पिनर ने पावरप्ले ओवरों के दौरान 40 विकेट भी नहीं लिए हैं। पावरप्ले ओवरों में उनके बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर हरभजन सिंह हैं।

कप्तान 5वें सर्वाधिक IPL विकेट लेने वाले कप्तान अश्विन ने 2018 और 2019 सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) का नेतृत्व किया था। उनकी अगुआई में पंजाब ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था। हालांकि, कप्तानी करते हुए पंजाब की ओर से उन्होंने कुल 25 विकेट लिए थे। वह लीग इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कप्तान हैं। वह पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न (57) , हार्दिक पांड्या (36), पैट कमिंस (34) और अनिल कुंबले (30) से पीछे हैं।

खिताब CSK के साथ 2 खिताब जीत चुके हैं अश्विन अश्विन ने CSK की ओर से खेलते हुए IPL 2010 और 2011 के खिताब जीते थे। उन्होंने 2010 संस्करण में 12 मैच खेले थे, जिसमें 22.53 की औसत और 6.10 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 13 विकेट लिए थे। IPL 2011 में इस ऑफ स्पिनर ने 16 मैचों में 6.15 की औसत के साथ 20 विकेट लिए थे। ये उनके IPL करियर का सर्वश्रेष्ठ संस्करण साबित हुआ था।