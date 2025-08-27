रविचंद्रन अश्विन ने IPL से लिया संन्यास, जानिए उनके शानदार आंकड़े
क्या है खबर?
चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के दिग्गज गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। अश्विन IPL 2025 में CSK के लिए खेले थे। हालांकि, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। यह खिलाड़ी इस लीग में CSK के अलावा दिल्ली कैपिटल्स (DC), पंजाब किंग्स (PBKS), राजस्थान रॉयल्स (RR) और राइजिंग पुणे सुपरजायंट की टीम का हिस्सा रहा था। ऐसे में आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
बयान
अश्विन ने दिया यह बयान
अश्विन ने लिखा, 'एक खास दिन पर खास शुरुआत... लंबे सफर के बाद आज मेरे लिए IPL खिलाड़ी के रूप में यह अध्याय खत्म हो रहा है, लेकिन नई शुरुआत दुनिया की अलग-अलग लीगों में क्रिकेट खोजने के रूप में हो रही है। इस सफर में मिले यादगार पलों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइजियों का शुक्रिया। साथ ही IPL और BCCI का भी आभार जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया। अब नए अनुभवों और आने वाली चुनौतियों का इंतजार है।'
करियर
ऐसा रहा है अश्विन का IPL करियर
अश्विन ने साल 2009 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने 221 मैचों में 30.22 की औसत और 7.20 की इकॉनमी रेट से 187 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका इस लीग में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/34 विकेट का रहा है। बता दें कि अश्विन ने अपने IPL करियर में 1 सीजन में 20 विकेट (2011) भी चटकाए थे। हाल ही में इस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
टी-20
टी-20 क्रिकेट में ऐसे रहे हैं अश्विन के आंकड़े
अश्विन ने 333 टी-20 मुकाबले खेले और इसकी 329 पारियों में 26.94 की औसत से 317 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी 7.11 की रही है। उन्होंने 4 बार 4 विकेट हॉल लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/8 का रहा। भारतीय टीम के लिए अश्विन ने 65 मुकाबले खेले हैं और इसकी 65 पारियों में 23.22 की औसत से 72 विकेट चटाए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/8 का रहा था।
पैसे
IPL 2025 में लगी थी 9.75 करोड़ रुपये की बोली
CSK ने IPL 2025 से पहले दुबई के जेद्दा में हुई मेगा नीलामी में अश्विन को 9.75 करोड़ रुपये की मोटी बोली लगाकर अपने दल में शामिल किया था। उससे पहले वह RR का हिस्सा थे। इस नीलामी के बाद अश्विन की करीब एक दशक बाद CSK में वापसी हुई थी। बता दें कि अश्विन साल 2009 से 2015 तक CSK का हिस्सा रहे थे, लेकिन उसके बाद टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था।