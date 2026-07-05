महिला टी-20 विश्व कप 2026 में इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन 

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नेट साइवर-ब्रंट (227 रन)

नेट साइवर-ब्रंट ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 रन बनाए। यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में 47 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड की कप्तान ने इस संस्करण में सिर्फ 4 पारियों में 113.50 की औसत और 142.76 की स्ट्राइक रेट के साथ 227 रन बनाए थे। वह के विश्व कप संस्करण के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों ने अर्धशतक लगाने वाली पहली इंग्लिश खिलाड़ी बनी।