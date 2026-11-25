सूर्यवंशी ने लगाया दोहरा शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लिस्ट-A क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे तेज दोहरे शतक

लेखन अंकित पसबोला 10:44 am Nov 25, 202610:44 am

क्या है खबर?

पिछले कुछ सालों में लिस्ट-A क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों का चलन बड़ा है। इस समय खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ मैच में दोहरा शतक लगाने का कारनामा किया। वह लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उनकी पारी की मदद से भारत ने जोरदार जीत दर्ज की। आइए लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।