वैभव सूर्यवंशी ने खेली शानदार दोहरी शतकीय पारी

वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 05:19 pm Nov 24, 202605:19 pm

क्या है खबर?

ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-B मुकाबले में इंडिया-A के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने UAE-A टीम के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरी शतकीय पारी (204) खेली। उन्होंने 28 गेंदों में शतक और फिर 52 गेंदों में उसे दोहरे शतक में तब्दील कर दिया। यह क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक रहा है। उनकी इस पारी की बदौलत ही इंडिया-A की टीम ने 250 रन का लक्ष्य 15 आवेर से पहले ही हासिल कर लिया।