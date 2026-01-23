इन बल्लेबाजों ने लिस्ट-A, प्रथम श्रेणी और टी-20 तीनों प्रारूप में 9,000+ रन बनाए

क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी किसी एक प्रारूप में विशेषज्ञ होते हैं। वह अपना ज्यादातर क्रिकेट अपने पसंदीदा प्रारूप में खेलते हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी भी हुए हैं, जिन्होंने टी-20, लिस्ट-A और प्रथम श्रेणी तीनों प्रारूप में अपना लोहा मनवाया है। इस बीच उन चुनिंदा बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने लिस्ट-A, प्रथम श्रेणी और टी-20 तीनों में 9,000 से अधिक रन बनाए हैं।

#1 क्रिस गेल क्रिस गेल अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे। हालांकि, उन्होंने सभी प्रारूपों में कमाल किया था। पूर्व कैरेबियाई बल्लेबाज ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 180 मैच खेले थे, जिसमें 44.83 की औसत के साथ 13,226 रन बनाए थे। अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 373 मुकाबलों में 38.67 की औसत से 13,189 रन बनाए थे, जिसमें 29 शतक शामिल थे। अपने टी-20 करियर में गेल ने 14,562 रन बनाए थे।

#2 विराट कोहली कोहली ने अंडर-19 से लेकर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक के हर स्तर पर रनों के अंबार लगाए हैं। हाल ही में वनडे सीरीज में नजर आने वाले कोहली ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में 57.91 की औसत से 16,447 रन बनाए हैं, जिसमें 59 शतक शामिल हैं। अपने प्रथम श्रेणी करियर में 259 पारियों में उन्होंने 48.05 की औसत से 11,485 रन बनाए हैं। टी-20 क्रिकेट में 397 पारियों में उन्होंने 41.92 की औसत से 13,543 रन बनाए हैं।

#3 रोहित शर्मा रोहित शर्मा ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 209 पारियों में 49.04 की औसत से 9,318 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 29 शतक और 38 अर्धशतक लगाए। लिस्ट-A क्रिकेट में उन्होंने 46.89 की औसत से 13,974 रन अपने नाम किए थे। इस दौरान उन्होंने 37 शतक और 74 अर्धशतक लगाए थे। टी-20 क्रिकेट में 450 पारियों में उन्होंने 30.85 की औसत और 135.21 की स्ट्राइक रेट से 12,248 रन बनाए थे।

#4 एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स भी इस सूची का हिस्सा हैं। अपने प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 238 पारियों में 49.7 की औसत से 10,689 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 25 शतक और 60 अर्धशतक लगाए थे। लिस्ट-A क्रिकेट करियर में उन्होंने 252 पारियों में 53.47 की औसत से 11,123 रन अपने नाम किए थे। 340 टी-20 मैचों में 37.24 की औसत से 9,424 रन बनाए थे।