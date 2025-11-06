एक एशेज सीरीज में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 800 से ज्यादा रन, जानिए आंकड़े 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज पर विश्व भर की नजरें रहती हैं। इस बार 21 नवंबर से ये दोनों टीमें इस प्रतिष्ठित सीरीज के लिए प्रतिस्पर्धा करती हुई नजर आएंगी। खेल के इतिहास में अब तक कई रोचक सीरीज हुई हैं, जिसमें बल्लेबाजों ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किए हैं। इस बीच उन सीरीज के बारे में जानते हैं, जब एक बल्लेबाज ने 800+ रन बनाने का कारनामा किया हो।

#1 डॉन ब्रैडमैन (974 रन, 1930) ऑस्ट्रेलिया ने 1930 में खेली गई एशेज सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया था। इंग्लैंड में खेली गई उस सीरीज में पूर्व महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने 7 पारियों में 139.14 की उम्दा औसत के साथ 974 रन बनाए। उन्होंने 334 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ कुल 4 शतक लगाए थे। यह किसी भी द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है।

#2 वैली हैमंड (905 रन, 1928-29) इंग्लैंड ने एशेज सीरीज 1928-29 पर 4-1 से कब्जा जमाया था। इंग्लिश टीम की जीत में वैली हैमंड की अहम भूमिका रही थी। दाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज ने 5 मैचों की 10 पारियों में 113.12 की औसत के साथ 905 रन बनाए थे। उन्होंने 4 शतक भी लगाए थे, जिसमें 251 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था। अपने टेस्ट करियर में हैमंड ने 58.45 की औसत के साथ 7,249 रन बनाए थे।

#3 मार्क टेलर (839 रन, 1989) ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 1989 को 4-0 से जीता था। उस सीरीज में कंगारू टीम के मार्क टेलर का बल्ला खूब चला था। उन्होंने 6 मैचों की 11 पारियों में 83.90 की औसत के साथ 839 बनाए थे। उन्होंने 219 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए थे। टेलर ने अपने टेस्ट करियर में 104 मैच खेले थे, जिसमें 43.49 की औसत के साथ 7,525 रन बनाए थे।