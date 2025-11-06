पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: नंद्रे बर्गर ने दूसरे वनडे में लिए 4 विकेट, जानिए आंकड़े 

प्रदर्शन शानदार रहा बर्गर का प्रदर्शन बर्गर ने पाकिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में फखर जमान (0) का विकेट हासिल किया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने तीसरे ही ओवर में बाबर आजम (11) और मोहम्मद रिजवान (4) को पवेलियन की राह दिखाई। इस प्रोटियाज गेंदबाज ने आखिरी ओवरों के दौरान फहीम अशरफ (28) का विकेट भी चटकाया। उन्होंने अपने 10 ओवरों में 46 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की।

आंकड़े बर्गर ने पहली बार लिए 4 विकेट 30 साल के बर्गर ने पहली बार किसी वनडे मैच में 4 विकेट लिए हैं। उन्होंने अब तक 11 वनडे में 29.67 की औसत और 6.02 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 18 विकेट लिए। अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 50 मैच खेले, जिसमें लगभग 30 की औसत के साथ कुल 76 विकेट लिए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 38 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा है।