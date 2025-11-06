पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: नंद्रे बर्गर ने दूसरे वनडे में लिए 4 विकेट, जानिए आंकड़े 

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: नंद्रे बर्गर ने दूसरे वनडे में लिए 4 विकेट, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नंद्रे बर्गर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। यह वनडे करियर में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साबित हुआ। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 269 रन बनाए। आइए बर्गर की गेंदबाजी और उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
शानदार रहा बर्गर का प्रदर्शन
बर्गर ने पाकिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में फखर जमान (0) का विकेट हासिल किया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने तीसरे ही ओवर में बाबर आजम (11) और मोहम्मद रिजवान (4) को पवेलियन की राह दिखाई। इस प्रोटियाज गेंदबाज ने आखिरी ओवरों के दौरान फहीम अशरफ (28) का विकेट भी चटकाया। उन्होंने अपने 10 ओवरों में 46 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की।
आंकड़े
बर्गर ने पहली बार लिए 4 विकेट
30 साल के बर्गर ने पहली बार किसी वनडे मैच में 4 विकेट लिए हैं। उन्होंने अब तक 11 वनडे में 29.67 की औसत और 6.02 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 18 विकेट लिए। अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 50 मैच खेले, जिसमें लगभग 30 की औसत के साथ कुल 76 विकेट लिए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 38 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा है।
पाकिस्तान
पाकिस्तान से 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब ने 66 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। मध्यक्रम के बल्लेबाज सलमान आगा ने 106 गेंदों में 69 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 5 चौके लगाए। मोहम्मद नवाज ने 59 गेंदों का सामना करते हुए 59 ही रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। दक्षिण अफ्रीका से बर्गर के अलावा नकबायोमजी पीटर ने 3 विकेट लिए।