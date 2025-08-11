दलीप ट्रॉफी: वेस्ट जोन ने जीते हैं सर्वाधिक खिताब, जानिए कैसे रहे हैं टीम के आंकड़े

दलीप ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 28 अगस्त से शुरू होगी। इस बार वेस्ट जोन की कप्तानी शार्दुल ठाकुर करेंगे। उनके नेतृत्व वाली इस टीम में यशस्वी जायसवाल , श्रेयस अय्यर और रुतुराज गायकवाड़ जैसे प्रमुख खिलाड़ी भी खेलते हुए दिखेंगे। वेस्ट जोन इस घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, जिसने सर्वाधिक 19 बार यह खिताब जीता है। आइए इस टीम की सफलता को आंकड़ों के जरिए समझते हैं।

खिताब जोनल प्रारूप में सबसे सफल टीम है वेस्ट जोन जोनल प्रारूप में कुल 55 दलीप ट्रॉफी संस्करण आयोजित किए गए हैं, जिनमें से वेस्ट जोन ने 19 बार यह खिताब जीता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने पहले 4 संस्करणों में से 3 जीते थे, और तीसरे सीजन का खिताब साउथ जोन के साथ साझा किया था। इस बीच, नॉर्थ जोन (18) दलीप ट्रॉफी खिताबों के मामले में वेस्ट जोन से पीछे है। साउथ जोन (13) एकमात्र अन्य टीम है जिसके पास 7 से अधिक खिताब हैं।

फाइनल सर्वाधिक फाइनल खेलने वाली टीम है वेस्ट जोन वेस्ट जोन की टीम दलीप ट्रॉफी के फाइनल में 33 बार पहुंची है। यह किसी भी टीम के लिए सबसे ज्यादा फाइनल खेलने का रिकॉर्ड है। उनके बाद नॉर्थ जोन ने 26, साउथ जोन ने 23 और सेंट्रल जोन ने 16 बार फाइनल में पहुंचने में सफलता हासिल की है। वेस्ट जोन ने इस टूर्नामेंट में अब तक 108 मैच खेले हैं, जिसमें से 56 में जीत, 33 में हार और 19 ड्रॉ दर्ज किए हैं।

प्रदर्शन वेस्ट जोन के इन खिलाड़ियों ने किया है कमाल वेस्ट जोन के वसीम जाफर दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं। उन्होंने 30 मैचों में 55.32 की औसत से 2,545 रन (शतक-8, अर्धशतक-13) बनाए थे। वेस्ट ज़ोन के अंशुमान गायकवाड़ ने 52.73 की औसत से 2,004 रन बनाए थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 9 शतक जड़े थे। वेस्ट जोन के पूर्व लेग स्पिनर साईराज बहुतुले ने इस टूर्नामेंट में 30 मैचों में 26.76 की औसत से 112 विकेट लिए थे।

इतिहास वेस्ट जोन के नाम दर्ज है दूसरा सर्वोच्च टीम स्कोर दलीप ट्रॉफी के इतिहास में 3 सबसे बड़े टीम स्कोर में से 2 वेस्ट जोन ने बनाए हैं। इस टीम ने 2010 में नॉर्थ जोन के खिलाफ 769/10 और 1991 में साउथ जोन के खिलाफ 747/10 का स्कोर बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि दलीप ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर भी वेस्ट जोन के खिलाफ ही बना था, जब नॉर्थ जोन ने 1987 में उनके खिलाफ 868/10 का स्कोर बनाया था।