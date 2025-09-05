एशिया कप के टी-20 प्रारूप में इन बल्लेबाजों ने खेली है सबसे बड़ी पारियां 

एशिया कप के टी-20 प्रारूप में विभिन्न टीमों के बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं। कभी तूफानी अंदाज में चौकों-छक्कों की बरसात हुई तो कभी दबाव भरे मौकों पर धैर्य और कौशल का कमाल देखने को मिला। इन पारियों ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि टूर्नामेंट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गईं। आइए इस टूर्नामेंट के आगामी संस्करण से पहले विभिन्न बल्लेबाजों की ओर से खेली गई सबसे बड़ी पारियों पर नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली - 122* बनाम अफगानिस्तान, 2022 एशिया कप के टी-20 प्रारूप में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम है। उन्होंने साल 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ केवल 61 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 122* रन बनाए थे। उस पारी में उनके बल्ले से 12 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही थी। भारतीय टीम के 212/2 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 111/8 का स्कोर ही बना पाई थी।

#1 बाबर हयात - 122 बनाम ओमान, 2016 इस सूची में हांगकांग क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर हयात भी संयुक्त रूप से पहले पायदान पर है। उन्होंने साल 2016 में ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ 60 गेंदों में 122 रन बनाए थे। उस पारी में उनके बल्ले से 9 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 203.33 की थी। उनकी इस पारी के बाद भी हांगकांग की टीम ओमान से मिले 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 175/7 का स्कोर ही बना पाई थी।

#2 रहमनुल्लाह गुरबाज - 84 बनाम श्रीलंका, 2022 इस सूची में अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज दूसरे पायदान पर है। उन्होंने साल 2022 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 45 गेंदों में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 84 रन बनाए थे। उस पारी में उनके बल्ले से 4 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 186.66 की रही थी। उनकी इस पारी के बाद भी अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका से मिले 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 175/6 का स्कोर ही बना पाई थी।

#3 रोहित शर्मा - 83 बनाम बांग्लादेश, 2016 इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने 2016 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ मीरपुर में 83 रन बनाए थे। उन्होंने 55 गेंदों का सामना करते हुए यह पारी खेली थी। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 150.90 की रही थी। रोहित की पारी से भारत ने पहली पारी में 166/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश 121/7 का स्कोर ही बना पाई थी।