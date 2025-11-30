रांची वनडे: केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 200 रन के कुल स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर (13) के रूप में चौथा झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए राहुल ने विराट कोहली (135) के साथ 5वें विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी निभाई। उन्होंने रविंद्र जडेजा (32) के साथ 65 रन की साझेदारी कर स्कोर को 340 के पार पहुंचाया। राहुल 56 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों से 60 रन बनाकर आउट हुए।

करियर

कैसा रहा है राहुल का वनडे करियर?

राहुल ने अपने वनडे करियर का आगाज 2016 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। उन्होंने अब तक 89 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 82 पारियों में लगभग 48.49 की औसत और 88.71 की स्ट्राइक रेट से 3,152 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में 112 के उच्चतम स्कोर के साथ उनके नाम 7 शतक के अलावा 19 अर्धशतक भी दर्ज हैं। वह प्रोटियाज टीम के खिलाफ 9 मैचों की 8 पारियों में 247 रन बनाने में सफल रहे हैं।