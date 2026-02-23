टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं 30+ छक्के
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर ने भारतीय टीम के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में अर्धशतक (63) लगाया। उनकी पारी की मदद से प्रोटियाज टीम ने भारत को 76 रन से करारी शिकस्त दी। इस पारी के दौरान मिलर ने 3 छक्के लगाए और वह भारत के खिलाफ टी-20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
डेविड मिलर (39 छक्के)
मिलर ने भारत के खिलाफ 29 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 26 पारियों में 34.77 की औसत और 149.04 की स्ट्राइक रेट के साथ 626 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 106* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ एक शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। मिलर ने भारत के खिलाफ अब तक 39 छक्के लगाए हैं। वह भारत के विरुद्ध 2 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए हैं।
#2
ग्लेन मैक्सवेल (38 छक्के)
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के भी भारत के खिलाफ आंकड़े अच्छे हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के विरुद्ध 38 छक्के लगाए हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने भारत के विरुद्ध 24 मैच खेले हैं, जिसकी 22 पारियों में उन्होंने 30.31 की औसत और 151.18 की स्ट्राइक रेट के साथ 576 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए हैं।
#3
निकोलस पूरन (35 छक्के)
वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन भी इस सूची में शुमार हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ टी-20 में 35 छक्के जड़े थे। पूरन ने भारतीय टीम के खिलाफ 20 मैच खेले हैं, जिसमें 32.88 की औसत और 135.15 की स्ट्राइक रेट के साथ 592 रन बनाए हैं। इस बीच 67 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए। वह एक पारी में बिना खाता खोले भी आउट हुए।
#4
दासुन शनाका (30 छक्के)
श्रीलंका टीम के कप्तान दासुन शनाका ने अब तक भारत के खिलाफ 25 चौके और 30 छक्के लगाए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 25 मैचों में 28.25 की औसत और 142.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 452 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 74* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक लगाए। वह 3 पारियों में बिना खाता खोले भी आउट हुए। अब तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 98 छक्के लगाए हैं।