इन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने एशेज सीरीज के साथ-साथ बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में भी 2,000+ रन बनाए
क्या है खबर?
टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच एशेज सीरीज खेली जाती है। ऐसी ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तौर पर ऐतिहासिक सीरीज होती है। ये दोनों सीरीज टेस्ट प्रारूप की सबसे प्रतिस्पर्धी द्विपक्षीय सीरीज मानी जाती हैं। अब तक चुनिंदा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ही एशेज सीरीज के साथ-साथ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 2,000 से अधिक रन बना चुके हैं। आइए इन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
रिकी पोंटिंग
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने एशेज सीरीज में 35 टेस्ट खेले थे, जिसमें 44.21 की औसत के साथ 2,476 रन बनाए थे। उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 8 शतक और 9 अर्धशतक लगाए थे। पोंटिंग को भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करना भी पसंद रहा था। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ 29 टेस्ट में 54.36 की औसत के साथ 2,555 रन बनाए थे, जिसमें 8 शतक शामिल थे। वह भारत के विरुद्ध सर्वाधिक रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं।
#2
स्टीव स्मिथ
दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एशेज सीरीज में फिलहाल तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह इंग्लिश टीम के विरुद्ध अब तक 3,500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। स्मिथ ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 23 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 44 पारियों में 57.92 की औसत के साथ 2,201 रन बनाए हैं। स्मिथ ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 192 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 10 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं।
जानकारी
भारत के खिलाफ 10+ शतक जड़ने वाले 2 बल्लेबाजों में शुमार हैं स्मिथ
स्मिथ भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 10 शतक लगाने वाले 2 बल्लेबाजों में शुमार हैं। बता दें कि इंग्लैंड के जो रूट ने भारत के विरुद्ध सर्वाधिक 13 टेस्ट शतक लगाए हैं।
#3
माइकल क्लार्क
माइकल क्लार्क भी इस विशेष सूची का हिस्सा हैं। एशेज सीरीज में माइकल क्लार्क ने 35 टेस्ट खेले थे, जिसमें 40.74 की औसत के साथ 2,241 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 7 शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए थे। वहीं, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में क्लार्क ने 22 टेस्ट खेले थे, जिसमें उन्होंने 53.92 की औसत के साथ 2,049 रन बनाए थे। भारत के खिलाफ उन्होंने 7 शतक और 6 अर्धशतक लगाए थे।