WPL इतिहास में इन मैचों में बने हैं सबसे ज्यादा रन, जानिए शीर्ष पर कौन-सा

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में गुजरात जायंट्स (GG) ने यूपी वारियर्स (UPW) के खिलाफ 10 रन की रोमांचक जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। शनिवार को खेले गए इस मैच में दोनों टीमों ने रनों की बौछार की और कुल 404 रन बने। यह WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन वाला दूसरा मुकाबला बन गया है। इसी संदर्भ में आइए जानते हैं WPL इतिहास में किन मैचों में 400 या उससे अधिक रन बने हैं।

#1 438 - RCB बनाम UPW, 2025 इस सूची में सबसे ऊपर WPL 2025 का UPW और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच हुआ मुकाबला है। इस मैच में कुल 438 रन बने थे। UPW ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉर्जिया वोल (99), किरण नवगिरे (46) और ग्रेस हैरिस (39) की पारी से 225 रन बनाए थे। जवाब में RCB ऋचा घोष (69) की पारी से 213 रन बनाने में सफल रही। हालांकि, उसे मैच में 12 रनों से करीबी हार का सामना करना पड़ा था।

#2 404 - GG बनाम UPW, 2026 दूसरे नंबर पर GG बनाम UPW के बीच हुआ मैच है जिसमें कुल 404 रन बने। GG ने कप्तान एशले गार्डनर (65) की बदौलत 20 ओवर में 207/4 का स्कोर खड़ा किया। सोफी डिवाइन (38) और अनुष्का शर्मा (44) ने भी योगदान दिया। जवाब में UPW की फीबी लिचफील्ड ने 78 रन बनाए। हालांकि, यह काफी नहीं था क्योंकि GG ने शानदार प्रदर्शन करते हुए UPW को 197 रन (8 विकेट के नुकसान पर) पर ही रोक दिया।

