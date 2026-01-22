अफगानिस्तान के इन गेंदबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ली हैं हैट्रिक
क्या है खबर?
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को दूसरे टी-20 मुकाबले में 39 रन से हराते हुए सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। इस जीत में मुजीब उर रहमान की अहम भूमिका रही। इस अफगानी स्पिनर ने हैट्रिक समेत कुल 4 विकेट लिए। वह अफगानिस्तान की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हैट्रिक लेने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
राशिद खान
2019 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्रमुख गेंदबाज राशिद खान ने आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ डबल हैट्रिक (लगातार 4 विकेट) ली थी। उन्होंने अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर केविन ओब्रायन का विकेट लिया था। इसके बाद अपने आखिरी ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर जॉर्ज डॉकरेल, शेन गेटकेट और सिमी सिंह के विकेट चटकाए थे। राशिद ने अपने 4 ओवर में 27 रन देते हुए 5 विकेट लिए और अफगानिस्तान ने मुकाबला 32 रन से जीता था।
#2
करीम जनत
जुलाई 2023 में दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज करीम जनत ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हैट्रिक ली थी। उन्होंने मिराज, तस्कीन अहमद और नसुम अहमद को आउट करते हुए हैट्रिक ली। हालांकि, उस मैच में बांग्लादेश को जीत मिली थी। जनत ने 1.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 5 रन देते हुए 3 विकेट अपने नाम किए थे। बांग्लादेश ने जीत के लिए मिले 155 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।
#3
मुजीब उर रहमान
मुजीब ने वेस्टइंडीज के एविन लुईस, जॉनसन चार्ल्स, ब्रैंडन किंग को लगातार गेंदों पर आउट करते हुए हैट्रिक पूरी की। उन्होंने अपने 4 ओवर में 21 रन देते हुए 4 विकेट लिए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते ही कैरेबियाई टीम जीत के लिए मिले 190 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 150 रन पर ही सिमट गई। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मुजीब को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।