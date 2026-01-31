टी-20 विश्व कप इतिहास में इन 5 खिलाड़ियों ने किया है 2 देशों का प्रतिनिधित्व

टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है। इस बार यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनियाभर के दिग्गज खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाने के लिए मैदान पर उतरेंगे। टी-20 विश्व कप में खेलने वाले कई खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 देशों का प्रतिनिधित्व करने का कमाल किया है। आइए ऐसा करने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 रूलोफ वैन डेर मर्व (दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड) बाएं हाथ के स्पिनर रूलोफ वैन डेर मर्व ने 2009 और 2010 के टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था। जून 2015 में उन्हें डच पासपोर्ट मिला और वे नीदरलैंड्स से खेलने योग्य हो गए। अगले 3 टी-20 विश्व कप में उन्होंने नीदरलैंड्स का प्रतिनिधित्व किया। 21 टी-20 विश्व कप मैचों में इस अनुभवी खिलाड़ी ने 7.01 की इकॉनमी से 16 विकेट चटकाए हैं। हालांकि, वह बल्ले से सिर्फ 19 रन बनाने में सफल रहे।

#2 डर्क नैन्स (ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड) डर्क नैन्स नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से खेल चुके हैं। बाएं हाथ के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने टी-20 विश्व कप 2009 में नीदरलैंड की ओर से 2 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया था। उसके बाद उन्होंने 2010 के टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम से 7 मैच खेले, जिसमें 13.07 की औसत के साथ 14 विकेट लिए थे। वह उस संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम उपविजेता रही थी।

#3 डेविड विसे (दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया) पूर्व ऑलराउंडर डेविड विसे ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 2013-2016 के बीच 20 टी-20 मैच और नामीबिया क्रिकेट टीम से 2021-24 के बीच 24 मैच खेले थे। उन्होंने प्रोटियाज टीम से टी-20 विश्व कप 2016 में 3 मैचों में कुल 28 रन बनाए थे। उन्होंने विश्व कप में नामीबिया की ओर से 15 मैचों में 344 रन बनाए थे और गेंदबाजी में 14 विकेट लिए थे। वह 2021, 2022 और 2024 संस्करणों में नामीबिया से खेले थे।

#4 मार्क चैपमैन (हांगकांग और न्यूजीलैंड) मार्क चैपमैन इस समय न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से खेलते हैं। वह इससे पहले हांगकांग क्रिकेट टीम से भी खेल चुके थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टी-20 विश्व कप 2014 और 2016 में हांगकांग की ओर से कुल 6 पारियों में 123 रन बनाए थे। उसके बाद उन्होंने 2022 और 2024 के संस्करण में कीवी टीम से टी-20 विश्व कप खेला था। टूर्नामेंट के 8 मैच में चैपमैन ने 18.14 की औसत से केवल 127 रन बनाए हैं।