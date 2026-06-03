IPL के फाइनल मैचों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

#1 अनिल कुंबले (38 साल और 219 दिन) IPL 2009 के फाइनल में RCB के कप्तान अनिल कुंबले ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए थे। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 16 रन दिए थे। हालांकि, उनकी शानदार गेंदबाजी के बाद भी RCB को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद कुंबले को 38 साल और 219 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।

#2 विराट कोहली (37 साल और 207 दिन) IPL 2026 के फाइनल मैच में GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/8 का स्कोर बनाया था। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुए मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 42 गेंदों में 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 75 रन बनाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। इस बेहतरीन पारी के लिए कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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