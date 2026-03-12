अबरार अहमद अब भारत की स्वामित्व वाली टीम के लिए खेलेंगे (फाइल तस्वीर)

द हंड्रेड: पाकिस्तान के अबरार अहमद को काव्या मारन की सनराइजर्स लीड्स ने खरीदा, विवाद शुरू

लेखन आदर्श कुमार 08:31 pm Mar 12, 202608:31 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड में खेले जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट द हंड्रेड में काव्या मारन की टीम सनराइजर्स लीड्स ने गुरुवार (12 जनवरी) को हुई नीलामी में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है। इससे पहले दुनिया की बड़ी टी-20 लीगों में भारतीय टीम मालिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेने से बचते रहे हैं। अब अबरार को सनराइजर्स ने 1.90 लाख पाउंड (करीब 2.34 करोड़ रुपये) में खरीदा है जिससे भारतीय फैंस नाराजगी जता रहे हैं।