द हंड्रेड: पाकिस्तान के अबरार अहमद को काव्या मारन की सनराइजर्स लीड्स ने खरीदा, विवाद शुरू
क्या है खबर?
इंग्लैंड में खेले जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट द हंड्रेड में काव्या मारन की टीम सनराइजर्स लीड्स ने गुरुवार (12 जनवरी) को हुई नीलामी में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है। इससे पहले दुनिया की बड़ी टी-20 लीगों में भारतीय टीम मालिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेने से बचते रहे हैं। अब अबरार को सनराइजर्स ने 1.90 लाख पाउंड (करीब 2.34 करोड़ रुपये) में खरीदा है जिससे भारतीय फैंस नाराजगी जता रहे हैं।
टीम
सोशल मीडिया पर फैंस में नाराजगी
सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस सनराइजर्स ग्रुप और काव्या के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। अबरार की बात करें तो वे हाल ही में हुए टी-20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने 4 मैचों में 6 विकेट लिए थे। द हंड्रेड में वह पहली बार यूरोप में कोई लीग खेलेंगे। वह इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग (PSL), बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) और मेजर लीग क्रिकेट (MLC) का हिस्सा रह चुके हैं।
ट्विटर पोस्ट
फैंस नाराज
द हंड्रेड के नीलामी में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को लेना इतना जरूरी था क्या? सोशल मीडिया पर कई बार अबरार अहमद भारत का मज़ाक उड़ा चुका हैं।— Reetesh Maheshwari (@Reetesh777) March 12, 2026
देश की भावनाएं कुछ नहीं होती है? #TheHundredAuction
भारत
सन ग्रुप के स्वामित्व वाली टीम है सनराइजर्स लीड्स
सनराइजर्स लीड्स पूरी तरह भारत के मीडिया समूह सन ग्रुप के स्वामित्व में है, जिसका नेतृत्व कलानिधि मारन और उनकी बेटी काव्या करती हैं। इस फ्रेंचाइजी का पहले नाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स था, जिसे इस साल भारतीय कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। द हंड्रेड में भारतीय कंपनियों के टीम खरीदने के बाद यह चर्चा तेज थी कि नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शायद मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि IPL और SA-20 लीग में देखने को मिलता है।
पाकिस्तान
नीलामी में 13 पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा
नीलामी में पाकिस्तान के 13 खिलाड़ियों को शामिल किया जाना था, लेकिन 24 घंटे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने अपना नाम वापस ले लिया। हारिस रऊफ, सैम अयूब और शादाब खान को कोई खरीदार नहीं मिला। अबरार के अलावा उस्मान तारिक को टीम मिल गई। उस्मान को बर्मिंघम फीनिक्स ने खरीदा, जो वार्विकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब और अमेरिकी निवेश कंपनी नाइटहेड कैपिटल मैनेजमेंट के संयुक्त स्वामित्व में है। वहीं, महिला नीलामी में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं चुना गया।
ट्विटर पोस्ट
अबरार अब द हंड्रेड में खेलेंगे
Abrar at Headingley, soon 👏— SunRisers Leeds (@sunrisersleeds) March 12, 2026
[Play With Fire | SunRisers Leeds] pic.twitter.com/Yqm204j091