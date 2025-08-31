चरिथ असलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

चरिथ असलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान चरिथ असलंका ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे और आखिरी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक (71) जड़ा। यह उनके वनडे करियर का 17वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 43 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत ही श्रीलंका टीम नियमित अंतराल में लगे झटकों से उबरते हुए जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए असलंका की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
ऐसी रही असलंका की पारी और साझेदारी
श्रीलंका को 278 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 146 रन के कुल स्कोर पर तीसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए असलंका ने पथुम निसांका (122) के साथ डटकर बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए 90 रन की अहम साझेदारी की और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। असलंका पारी में 61 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 71 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है असलंका का वनडे करियर?
असलंका ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 78 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 70 पारियों में 10 बार नाबाद रहते हुए 43.68 की शानदार औसत के साथ 2,621 रन बनाए हैं। इस दौरान असलंका की स्ट्राइक रेट 91.35 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 127 रन रहा है। उन्होंने अब तक टीम के लिए 5 शतक के अलावा 17 अर्धशतक भी लगाए हैं।