चरिथ असलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

ऐसी रही असलंका की पारी और साझेदारी

श्रीलंका को 278 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 146 रन के कुल स्कोर पर तीसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए असलंका ने पथुम निसांका (122) के साथ डटकर बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए 90 रन की अहम साझेदारी की और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। असलंका पारी में 61 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 71 रन बनाकर आउट हुए।