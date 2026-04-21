IPL में MI की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में तीसरा शतक मुंबई इंडियंस (MI) के तिलक वर्मा के बल्ले से निकला। उन्होंने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में नाबाद 101 रन की पारी खेली। उनके शतक की मदद से MI ने मुकाबले में जोरदार जीत दर्ज की। इस बीच तिलक MI की ओर से IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शुमार हुए। इस सूची पर एक नजर डालते हैं।

#1 सनथ जयसूर्या (45 गेंद, 2008) पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या ने IPL 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में शतक जड़ा था। उनका यह रिकॉर्ड आज तक MI का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। वह 48 गेंदों में 114 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 237.50 की रही थी। उस मुकाबले में MI को 9 विकेट से जीत मिली थी।

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#3 कैमरून ग्रीन (47 गेंद, 2023) ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन भी इस सूची में हैं। इस खिलाड़ी ने IPL 2023 के 69वें मुकाबले में MI के लिए खेलते हुए सिर्फ 47 गेंदों पर शतक लगाया था। वह 100 रन बनाकर नाबाद थे। उनके बल्ले से 8 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 212.76 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 200/5 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में MI ने सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था।

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