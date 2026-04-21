IPL में MI की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में तीसरा शतक मुंबई इंडियंस (MI) के तिलक वर्मा के बल्ले से निकला। उन्होंने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में नाबाद 101 रन की पारी खेली। उनके शतक की मदद से MI ने मुकाबले में जोरदार जीत दर्ज की। इस बीच तिलक MI की ओर से IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शुमार हुए। इस सूची पर एक नजर डालते हैं।
#1
सनथ जयसूर्या (45 गेंद, 2008)
पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या ने IPL 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में शतक जड़ा था। उनका यह रिकॉर्ड आज तक MI का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। वह 48 गेंदों में 114 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 237.50 की रही थी। उस मुकाबले में MI को 9 विकेट से जीत मिली थी।
#2
तिलक वर्मा (45 गेंद, 2026)
तिलक अब MI की ओर से सबसे तेज शतक (संयुक्त रूप से) लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने IPL 2026 में GT के खिलाफ 45 गेंदों में 8 चौकों और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए। तिलक अब उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए, जिन्होंने नंबर-5 या उससे निचले क्रम में शतक जड़ा है। उनसे पहले यूसुफ पठान (2010), डेविड मिलर (2013) और बेन स्टोक्स (2017) ऐसा कर चुके थे।
#3
कैमरून ग्रीन (47 गेंद, 2023)
ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन भी इस सूची में हैं। इस खिलाड़ी ने IPL 2023 के 69वें मुकाबले में MI के लिए खेलते हुए सिर्फ 47 गेंदों पर शतक लगाया था। वह 100 रन बनाकर नाबाद थे। उनके बल्ले से 8 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 212.76 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 200/5 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में MI ने सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था।
#4
सूर्यकुमार यादव (49 गेंदें, 2023)
MI के प्रमुख बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने IPL 2023 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ सिर्फ 49 गेंदों में शतक लगाया था। उनकी बदौलत MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218/5 का स्कोर बनाया था। सूर्यकुमार 49 गेंदों में 210.20 की स्ट्राइक रेट से 103 रन बनाकर नाबाद रहे थे। उनके बल्ले से 11 चौके और 6 छक्के निकले थे। जवाब में GT की टीम 191/8 का स्कोर ही बना पाई थी।