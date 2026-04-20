IPL 2026: तिलक वर्मा ने GT के खिलाफ लगाया शतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी (101*) खेली। यह उनके IPL करियर का पहला शतक साबित हुआ, जो उन्होंने 45 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की मदद से MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 199/5 का स्कोर बनाया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
पारी
जोरदार रही तिलक की पारी
MI ने जब 44 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब तिलक क्रीज पर आए। लय तलाश रहे तिलक ने शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की और 22 गेंदों में 19 रन बनाए। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने अशोक शर्मा के एक ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाए। वह 45 गेंदों में 8 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 101 रन बनाकर नाबाद रहे।
रिकॉर्ड्स
तिलक ने MI से लगाया सबसे तेज शतक
तिलक अब MI की ओर से सबसे तेज शतक (संयुक्त रूप से) लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी की। बता दें कि जयसूर्या ने 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 45 गेंदों में शतक जड़ा था। तिलक अब उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए, जिन्होंने नंबर-5 या उससे निचले क्रम में शतक जड़ा है। उनसे पहले यूसुफ पठान (2010), डेविड मिलर (2013) और बेन स्टोक्स (2017) ऐसा कर चुके थे।
अन्य रिकॉर्ड्स
तिलक ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स
तिलक अब MI की ओर से GT के खिलाफ शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे ही बल्लेबाज बने। उनसे पहले सूर्यकुमार यादव (103* रन बनाम GT, 2023) ऐसा कर चुके थे। तिलक ने डेथ ओवरों (16-20) में 65 रन बटोरे। एक पारी में डेथ ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड क्विंटन डिकॉक (71) के नाम पर दर्ज है। यह तिलक के टी-20 क्रिकेट करियर का 5वां शतक साबित हुआ।
करियर
ऐसा है तिलक का IPL करियर
तिलक ने 2022 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक इस लीग में 60 मैच खेले चुके हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 36 की औसत के साथ 1,600 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक के अलावा 8 अर्धशतक जड़े हैं। IPL 2026 की शुरुआती कुछ मैचों में उन्होंने निराश किया था और यह उनके बल्ले से निकलने वाली पहली बड़ी पारी रही।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती MI की टीम
MI से पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डिकॉक (13) और दानिश मालेवार (1) जल्दी आउट हुए। कगिसो रबाडा की घातक गेंदबाजी के सामने MI ने निरंतर विकेट गंवाए। संकट की घड़ी में नमन धीर ने 45 रन बनाए, जबकि तिलक ने शतक लगाते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में GT से साई सुदर्शन (0), शुभमन गिल (14) और जोस बटलर (5) जल्दी आउट हुए। GT की पूरी टीम 100 रन पर सिमट गई।