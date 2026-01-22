टी-20 विश्व कप 2026 में हिस्सा नहीं लेगी बांग्लादेशी टीम, टूर्नामेंट का किया बहिष्कार 

बयान ICC ने बांग्लादेश के साथ किया अन्याय- आसिफ नजरुल्ल BCB अधिकारियों, राष्ट्रीय टीम के क्रिकेटरों और अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार की एक अहम बैठक के बाद ये फैसला किया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल्ल ने ICC पर अन्याय करने का आरोप लगाया। नजरुल्ल ने कहा, "ICC ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है। सभी को समझना चाहिए कि अगर बांग्लादेश विश्व कप नहीं खेलता है तो इसका क्या मतलब होगा। हम किसी भी हालत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते।"

बैठक बैठक से मिल गए थे संकेत बीते बुधवार को ICC चेयरमैन जय शाह की मौजूदगी में पूर्ण सदस्यों देशों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक हुई थी। ICC बोर्ड के ज्यादातर सदस्य रिप्लेसमेंट के पक्ष में थे। बैठक में BCB के मुखिया अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश का पक्ष रखने के लिए शामिल थे। वहीं, BCCI सचिव देवजीत सैकिया, SLC के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, CA चेयरमैन माइक बेयर्ड, जिम्बाब्वे क्रिकेट के अध्यक्ष तवेंगा मुकुहलानी भी इस अहम बैठक में मौजूद थे।

