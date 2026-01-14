टी-20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान में टी-20 सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, कार्यक्रम की हुई घोषणा
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज की घोषणा की है। इस सीरीज के तीनों मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को खेले जाएंगे। आगामी टी-20 विश्व कप की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है और इसकी तैयारियों को ध्यान में रखते दोनों टीमें इस सीरीज में हिस्सा लेंगी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
PCB ने की आधिकारिक घोषणा
PCB के COO सुमैर अहमद सैयद ने इस सीरीज को पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसको के लिए एक बड़ा आयोजन बताया। उन्होंने कहा, "हम लाहौर में 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करने का इंतजार कर रहे हैं। यह दौरा पाकिस्तान क्रिकेट प्रशंसको के लिए साल की एक शानदार शुरुआत होगी और मैं उनसे अपील करता हूं कि वे सीरीज के दौरान बड़ी संख्या में आकर दोनों टीमों को समर्थन करें।"
चोट
चोटिल खिलाड़ियों से जूझ रही हैं दोनों टीमें
पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज ऑस्ट्रेलिया की टी-20 विश्व कप के लिए अपनी टीम को अंतिम रूप देने का मौका देगी। मेहमान टीम के 28 जनवरी को लाहौर पहुंचने की उम्मीद है। ये दोनों टीमें चोट की चिंताओं से जूझ रही हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और टिम डेविड के खेलने पर अस्पष्टता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को उम्मीद है कि तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी टूर्नामेंट के लिए फिट हो जाएंगे।
जानकारी
2022 के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम
साल 2022 के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज ड्रॉ की थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 2025-26 को 4-1 से जीता था।
हेड-टू-हेड
दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन
अब तक दोनों देशों की भिड़ंत में मुकाबला लगभग बराबरी का रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, ये दोनों टीमें कुल 28 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 14 मैचों में कंगारू टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि 12 मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं। इस बीच एक मैच बेनतीजा और एक ही मैच टाई भी रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की धरती पर अपने इकलौते टी-20 में जीत दर्ज की थी।