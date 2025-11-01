टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पाकिस्तान के लिए इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हमेशा से अपनी आक्रामक शैली और शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते रहे हैं। इन बल्लेबाजों ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला और बेहतरीन पारियों से जीत की नींव रखी। पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने टी-20 प्रारूप में लगातार रन बनाकर नया मानदंड स्थापित किया। ऐसे में आइए इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 बाबर आजम (4,234 रन) पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2016 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने 130 मुकाबलों की 123 पारियों में 39.57 की औसत से 4,234 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 128.77 की रही है। बाबर के बल्ले से 3 शतक और 36 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122 रन रहा है। वह इस प्रारूप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

#2 मोहम्मद रिजवान (3,414 रन) साल 2015 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले मोहम्मद रिजवान इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए 106 मुकाबले खेले हैं और इसकी 93 पारियों में 47.41 की औसत से 3,414 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 125.37 की रही है। उनके बल्ले से 1 शतक और 30 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104* रन रहा है। रिजवान 21 बार नाबाद भी रहे हैं।

#3 मोहम्मद हफीज (2,514 रन) पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इस खिलाड़ी ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2006 में खेला था। आखिरी बार वह 2021 में यह प्रारूप पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 119 मुकाबलों की 108 पारियों में 26.46 की औसत से 2,514 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 122.03 की रही थी। उनके बल्ले से 14 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99* रन था।