टेस्ट क्रिकेट: इन टीमों ने विरोधी टीम के खिलाफ लगातार जीती हैं सर्वाधिक सीरीज 

#1 भारत (10 सीरीज जीत बनाम वेस्टइंडीज, 2002-25) वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज 2002 में जीती थी। कार्ल हूपर की कप्तानी में कैरेबियाई टीम ने 2-1 से सीरीज जीतने में सफलता हासिल की थी। तब सौरव गांगुली भारत के कप्तान थे। उसके बाद से भारत ने इस टीम के विरुद्ध लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीती हैं। दिलचस्प रूप से वेस्टइंडीज ने 2002 के बाद से भारत को किसी भी टेस्ट मैच में नहीं हराया है।

#2 दक्षिण अफ्रीका (10 सीरीज जीत बनाम वेस्टइंडीज, 1998-24) दक्षिण अफ्रीका ने 1998-24 तक वेस्टइंडीज के विरुद्ध लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीतने का गौरव हासिल किया है। बता दें कि इस अंतराल में वेस्टइंडीज ने प्रोटियाज टीम के खिलाफ सिर्फ 2 ही टेस्ट जीते हैं। कैरेबियाई टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इकलौती टेस्ट सीरीज 1992 में जीती थी। तब ब्रिजटाउन में रिची रिचर्डसन की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने 52 रन से मैच अपने नाम किया था।

#3 ऑस्ट्रेलिया (9 सीरीज जीत बनाम बनाम वेस्टइंडीज, 2000-22) ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2000-22 के बीच लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीती थी। आखिरकार 2024 में दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी और ऑस्ट्रेलिया की जीत का सिलसिला टूट गया था। बता दें कि वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपनी पिछली टेस्ट सीरीज 1992-93 में 2-1 से जीती थी। रिचर्डसन उस सीरीज में कैरेबियाई टीम के कप्तान थे, जबकि एलन बॉर्डर ने कंगारू टीम की कमान संभाली थी।