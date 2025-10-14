टेस्ट क्रिकेट: इन टीमों ने विरोधी टीम के खिलाफ लगातार जीती हैं सर्वाधिक सीरीज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को दिल्ली टेस्ट में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी और 2 मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप किया। जीत के लिए मिले 121 रन के लक्ष्य को भारत ने केएल राहुल के अर्धशतक (58*) की मदद से हासिल किया। भारत ने कैरेबियाई टीम के खिलाफ लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीती है। इस बीच विरोधी टीम के विरुद्ध लगातार सर्वाधिक टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीमों के बारे में जानते हैं।
#1
भारत (10 सीरीज जीत बनाम वेस्टइंडीज, 2002-25)
वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज 2002 में जीती थी। कार्ल हूपर की कप्तानी में कैरेबियाई टीम ने 2-1 से सीरीज जीतने में सफलता हासिल की थी। तब सौरव गांगुली भारत के कप्तान थे। उसके बाद से भारत ने इस टीम के विरुद्ध लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीती हैं। दिलचस्प रूप से वेस्टइंडीज ने 2002 के बाद से भारत को किसी भी टेस्ट मैच में नहीं हराया है।
#2
दक्षिण अफ्रीका (10 सीरीज जीत बनाम वेस्टइंडीज, 1998-24)
दक्षिण अफ्रीका ने 1998-24 तक वेस्टइंडीज के विरुद्ध लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीतने का गौरव हासिल किया है। बता दें कि इस अंतराल में वेस्टइंडीज ने प्रोटियाज टीम के खिलाफ सिर्फ 2 ही टेस्ट जीते हैं। कैरेबियाई टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इकलौती टेस्ट सीरीज 1992 में जीती थी। तब ब्रिजटाउन में रिची रिचर्डसन की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने 52 रन से मैच अपने नाम किया था।
#3
ऑस्ट्रेलिया (9 सीरीज जीत बनाम बनाम वेस्टइंडीज, 2000-22)
ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2000-22 के बीच लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीती थी। आखिरकार 2024 में दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी और ऑस्ट्रेलिया की जीत का सिलसिला टूट गया था। बता दें कि वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपनी पिछली टेस्ट सीरीज 1992-93 में 2-1 से जीती थी। रिचर्डसन उस सीरीज में कैरेबियाई टीम के कप्तान थे, जबकि एलन बॉर्डर ने कंगारू टीम की कमान संभाली थी।
#4
इन टीमों ने जीती हैं लगातार 8 सीरीज
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 8 टेस्ट सीरीज जीती थी। ऐसे ही श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध लगातार 8 टेस्ट सीरीज जीतने में सफलता हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया ने 1989-2003 के इंग्लिश टीम के विरुद्ध ये जीत का सिलसिला दर्ज कराया था। साल 2005 में इंग्लैंड ने 2-1 से एशेज सीरीज जीती थी। श्रीलंकाई टीम ने 1996-20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 टेस्ट सीरीज जीती थी। बता दें कि श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई टेस्ट नहीं हारा है।