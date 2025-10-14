गौतम गंभीर ने हर्षित राणा का किया बचाव, कहा- 23 वर्षीय युवा को निशाना बनाना शर्मनाक

बयान गंभीर ने क्या दिया बयान? गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "देखिए, यह थोड़ा शर्मनाक है कि आप एक 23 साल के लड़के को निजी तौर पर निशाना बना रहे हैं। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आलोचना कर रहे हैं, तो यह अनुचित है। उसके पिता पूर्व चेयरमैन, पूर्व क्रिकेटर या NRI नहीं हैं। उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर क्रिकेट खेला है और वह ऐसा करना जारी रखेंगे। किसी व्यक्ति को निशाना बनाना उचित नहीं है।"

आधार खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर बनाए निशाना- गंभीर गंभीर ने कहा, "लोगों को खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें निशाना बनाना चाहिए। चयनकर्ता इसी काम के लिए हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी 23 साल के लड़के के बारे में बुरी बातें कहते हैं, तो इससे उसकी मानसिकता पर बुरा असर पड़ता है।" उन्होंने कहा, "भारतीय क्रिकेट का अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करना हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप चाहें तो मुझे निशाना बनाइए, मैं इसे संभाल सकता हूं।"