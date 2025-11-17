टेस्ट क्रिकेट: पहले बल्लेबाजी करते हुए इन टीमों ने जीते हैं 100 या अधिक मैच

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने ईडन गार्डन में खेले गए टेस्ट में यादगार जीत दर्ज की। बल्लेबाजी के लिए कठिन रही पिच पर मेजबान टीम जीत के लिए मिले 124 रन के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही। इस जीत के साथ ही प्रोटियाज टीम उन देशों की सूची में शुमार हो गई, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 जीत दर्ज की हैं। आइए इस विशेष सूची के बारे में जानते हैं।

#1 ऑस्ट्रेलिया (235 जीत) टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है। इस टीम ने 467 मैचों में पहले बल्लेबाजी की है और इनमें से 235 मैच जीते हैं। इस दौरान कंगारू टीम ने 113 मैच हारे हैं और 1 टेस्ट ड्रॉ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया का 1 टेस्ट टाई पर समाप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का पहली पारी में सर्वोच्च स्कोर 735 और न्यूनतम स्कोर 47 रन है।

#2 इंग्लैंड (217 जीत) ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ही इकलौती ऐसी टीम है, जिसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से अधिक टेस्ट जीते हैं। इंग्लिश टीम ने अब तक 559 मैचों में पहले बल्लेबाजी की थी, जिसमें से 217 मैच जीते हैं। इस बीच इंग्लैंड ने 150 टेस्ट में हार झेली है और 192 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। इंग्लैंड का पहली पारी में सर्वोच्च टीम स्कोर 903 और न्यूनतम स्कोर 45 रन है।

#3 भारत (102 जीत) भारतीय क्रिकेट टीम भी 100 से ज्यादा टेस्ट जीतने की सूची में शुमार हैं। भारत ने भी पहले बल्लेबाजी करते हुए 296 मैच खेले हैं, जिसमें से 102 में जीत दर्ज की है। इस दौरान भारतीय टीम को 89 मैच में हार मिली है और 105 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारत का पहली पारी में खेलते हुए सर्वोच्च टीम स्कोर 705 रन रहा है। दूसरी तरफ सबसे कम टीम स्कोर 36 रन रहा है।