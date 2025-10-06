टेस्ट क्रिकेट: इन भारतीय गेंदबाजों ने 2 या उससे अधिक देशों में 50+ विकेट लिए
क्या है खबर?
हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भारत में खेलते हुए अपने 50 टेस्ट विकेट पूरे किए। उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट के दौरान ये मुकाम हासिल किया। बुमराह ने अपने करियर के ज्यादातर विकेट विदेशों में खेलते हुए लिए हैं। इस बीच टेस्ट क्रिकेट में 2 या उससे अधिक देशों में 50+ विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
जसप्रीत बुमराह (भारत, इंग्लैंड, और ऑस्ट्रेलिया)
बुमराह भारत से पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए भी 50 से अधिक विकेट ले चुके हैं। इस प्रमुख तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक सिर्फ 12 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 17.15 की अविश्वसनीय औसत के साथ 64 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। इंग्लैंड में उन्होंने 12 ही टेस्ट में 26.19 की औसत से 51 सफलताएं हासिल की थी।
जानकारी
इन गेंदबाजों ने 3 देशों में लिए हैं 50+ टेस्ट विकेट
बुमराह 3 देशों में 50+ टेस्ट विकेट लेने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं। विश्व के गेंदबाजों में लांस गिब्स, डेरेक अंडरवुड, रिचर्ड हैडली, माइकल होल्डिंग, कर्टले एम्ब्रोस, कर्टनी वॉल्श, वसीम अकरम, शेन वॉर्न, ग्लेन मैक्ग्रा, और नाथन लियोन ऐसा कर चुके हैं।
#2
कपिल देव (भारत, और ऑस्ट्रेलिया)
पूर्व भारतीय दिग्गज कपिल देव ने भारत, और ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 50+ टेस्ट विकेट लेने में सफलता हासिल की थी। पूर्व भारतीय कप्तान ने भारत में 65 टेस्ट खेले थे, जिसमें 26.49 की औसत के साथ 219 विकेट लिए थे। उन्होंने भारतीय सरजमीं पर 11 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 11 टेस्ट खेले थे, जिसमें 24.58 की औसत से 51 सफलताएं हासिल की थी। उन्होंने पाकिस्तान में 44 विकेट लिए थे।
#3
इशांत शर्मा (भारत, और इंग्लैंड)
इशांत शर्मा भी इस सूची में शामिल हैं। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने भारत में 42 टेस्ट खेले थे, जिसमें 31.64 की औसत के साथ 104 विकेट लिए थे। उन्होंने भारत में 2 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। इंग्लैंड में इशांत ने 15 टेस्ट खेले थे, जिसमें 33.35 की औसत के साथ 51 सफलताएं हासिल की थी। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 105 मैचों में 32.40 की औसत से 311 विकेट लिए थे।