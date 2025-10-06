टेस्ट क्रिकेट: इन भारतीय गेंदबाजों ने 2 या उससे अधिक देशों में 50+ विकेट लिए 

#1 जसप्रीत बुमराह (भारत, इंग्लैंड, और ऑस्ट्रेलिया) बुमराह भारत से पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए भी 50 से अधिक विकेट ले चुके हैं। इस प्रमुख तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक सिर्फ 12 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 17.15 की अविश्वसनीय औसत के साथ 64 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। इंग्लैंड में उन्होंने 12 ही टेस्ट में 26.19 की औसत से 51 सफलताएं हासिल की थी।

#2 कपिल देव (भारत, और ऑस्ट्रेलिया) पूर्व भारतीय दिग्गज कपिल देव ने भारत, और ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 50+ टेस्ट विकेट लेने में सफलता हासिल की थी। पूर्व भारतीय कप्तान ने भारत में 65 टेस्ट खेले थे, जिसमें 26.49 की औसत के साथ 219 विकेट लिए थे। उन्होंने भारतीय सरजमीं पर 11 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 11 टेस्ट खेले थे, जिसमें 24.58 की औसत से 51 सफलताएं हासिल की थी। उन्होंने पाकिस्तान में 44 विकेट लिए थे।