राहुल ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टेस्ट क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड में अपनी पहली पारी में शतक लगाए

लेखन अंकित पसबोला 10:26 am Nov 21, 202610:26 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले वेलिंगटन टेस्ट की पहली पारी में 136 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 13वां शतक साबित हुआ। यह न्यूजीलैंड में उनकी पहली ही पारी थी, जिसे उन्होंने शतक में तब्दील करके प्रभावित किया। इस बीच उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड में अपनी पहली टेस्ट पारी में शतक लगाए हैं।