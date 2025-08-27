टेस्ट क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने पारी में खेलीं 450+ गेंदें, लेकिन नहीं लगा पाए कोई छक्का 

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वह कम जोखिम लेते हुए बल्लेबाजी करते हैं और अपनी पारी में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास करते हैं। खेल के इतिहास में अब तक कुछ ऐसे बल्लेबाज भी हुए हैं, जिन्होंने 450+ गेंदों का सामना किया, लेकिन अपनी पारी में कोई भी छक्का नहीं लगाया। ऐसे ही बिना कोई छक्का लगाए मैराथन पारी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 चेतेश्वर पुजारा (525 गेंद बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2017) चेतेश्वर पुजारा ने 2017 में रांची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। उन्होंने 525 गेंदों का सामना करते हुए 202 रन बनाए थे। अपनी इस धैर्यपूर्वक पारी में उन्होंने 21 चौके लगाए थे। वह कोई छक्का नहीं लगा सके थे। पुजारा की बदौलत भारत ने अपनी इकलौती पारी 603/9 के स्कोर पर घोषित की थी। आखिर में वो टेस्ट मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

#2 सुनील गावस्कर (472 गेंद बनाम इंग्लैंड, 1981) पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने 1981 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विरुद्ध बेंगलुरु में बड़ा शतक जड़ा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में गावस्कर ने 472 गेंदों का सामना करते हुए 172 रन बनाए थे। पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने 19 चौके लगाए थे। उस मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड की 400 रन के जवाब में अपनी इकलौती पारी में 428 रन बनाए थे। आखिर में मैच ड्रॉ रहा था।

#3 राहुल द्रविड़ (468 गेंद बनाम इंग्लैंड, 2002) भारत ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट को ड्रॉ कराया था। उस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहली पारी में 515 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने राहुल द्रविड़ के दोहरे शतक (217) की मदद से 508 रन बनाए थे। द्रविड़ ने उस मुकाबले में 468 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 28 चौके लगाए थे। द्रविड़ के अलावा सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने अर्धशतक लगाए थे।