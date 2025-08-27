टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर है ये ऑलराउंडर 

#1 हार्दिक पांड्या (13 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2016 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 7 मुकाबलों की 6 पारियों में 12 की उम्दा औसत के साथ 13 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 7.25 की रही है। हार्दिक का पाकिस्तान के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/8 का रहा है।

#2 जसप्रीत बुमराह और उमर गुल (11-11 विकेट) दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और उमर गुल हैं। बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 और गुल ने भारत के खिलाफ 11 विकेट लिए हैं। बुमराह ने 7 पारियों में 17.18 की और और 7.26 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/26 का रहा है। गुल ने 6 पारियों में 16.18 की औसत और 8.27 की इकॉनमी से ये विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/37 का रहा है।

#3 नसीम शाह, अर्शदीप सिंह और हारिस रऊफ (7-7 विकेट) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 गेंदबाज (नसीम शाह, अर्शदीप सिंह और हारिस रऊफ) हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने 7-7 विकेट चटकाए हैं। नसीम ने भारत के खिलाफ 4 पारियों में 16.57 की औसत और 7.25 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। अर्शदीप ने 4 पारियों में 17.57 की औसत और 7.85 की इकॉनमी रेट से पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी की है। रऊफ ने 5 पारियों में 22.14 की औसत और 8.15 की इकॉनमी से 7 विकेट लिए हैं।