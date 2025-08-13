टेस्ट क्रिकेट: कभी दोहरा शतक नहीं लगा सके ये बल्लेबाज, 199 रन पर हुए हैं आउट 

टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने का प्रयास करते हैं। जब बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाते हैं तो अपनी शतकीय पारी को दोहरा या तिहरा शतक में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, टेस्ट में दोहरा या तिहरा शतक लगाना आसान नहीं होता है। कुछ बल्लेबाज दुर्भाग्यशाली रहे हैं, जो अपनी पारी में 199 रन के स्कोर पर आउट हुए और कभी भी दोहरा शतक नहीं लगा सके हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 मोहम्मद अजहरुद्दीन पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1986 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ कानपुर टेस्ट की पहली पारी में 199 रन बनाए थे। दोहरे शतक के बेहद करीब उन्हें रवि रत्नायके ने आउट किया था। आखिरकार यह उनके टेस्ट करियर का सर्वोच्च स्कोर साबित हुआ। अजहरुद्दीन ने अपने टेस्ट करियर में 99 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 45.03 की औसत से 6,215 रन बनाए थे। इस बीच उनके बल्ले से 22 शतक और 21 अर्धशतक निकले थे।

#2 मैथ्यू इलियट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू इलियट ने 1997 में लीड्स टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड टीम के खिलाफ 199 रन बनाए थे। उनकी पारी का अंत इंग्लिश गेंदबाज डैरेन गॉफ ने किया था। अपनी इस बड़ी शतकीय पारी में इलियट ने 26 चौके और 3 छक्के लगाए थे। उनके शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 501/9 के स्कोर पर पारी घोषित की और मैच ड्रॉ रहा था। इलियट ने अपने टेस्ट करियर में 36 पारियों में 1,172 रन बनाए थे।

#3 डीन एल्गर डीन एल्गर ने अपने टेस्ट करियर में 86 मैच खेले थे, जिसमें 37.92 की औसत के साथ 5,347 रन बनाए थे। उन्होंने 14 शतक और 23 अर्धशतक लगाए थे। वह कभी दोहरा शतक नहीं लगा सके थे। पूर्व प्रोटियाज कप्तान ने 2017 में पोटचेफस्ट्रूम टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ 388 गेंदों में 15 चौकों और 3 छक्के की मदद से 199 रन बनाए थे। उनकी पारी का अंत मुस्तफिजुर रहमान ने किया था।

#4 फाफ डु प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस भी इस सूची में मौजूद हैं। उन्होंने 2020 में श्रीलंका के विरुद्ध सेंचुरियन टेस्ट में 199 रन बनाए थे। उस मुकाबले को दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 45 रन से जीता था। डु प्लेसिस ने अपने टेस्ट करियर में 69 मैच खेले थे, जिसमें 40.02 की औसत के साथ 4,163 रन बनाए थे। उन्होंने 10 शतक और 21 अर्धशतक लगाए थे।