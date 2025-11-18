टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ इन टीमों ने किया सबसे छोटे लक्ष्यों का सफलतापूर्व बचाव 

#1 120 - वेस्टइंडीज बनाम भारत, 1997 भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे छोटे लक्ष्य का बचाव करने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के नाम दर्ज है। उसने साल 1997 में ब्रिजटाउन टेस्ट में 120 रन का बचाव किया था। वेस्टइंडीज के पहली पारी में 298 रन के जवाब में भारत ने 319 रन बनाकर 21 रन की अहम बढ़त ली। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 140 पर सिमट हुई। इसके बाद भारतीय टीम 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 81 रनों पर ढेर हो गई।

#2 124 - दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत, 2025 कोलकाता टेस्ट में जीत ने दक्षिण अफ्रीका को इस सूची में दूसरे स्थान पर ला दिया है। जीत के लिए 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने लगातार विकेट गंवाए और अंततः 93 रनों पर ढेर हो गई। पारी में 20 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज अक्षर पटेल (26) और वाशिंगटन सुंदर (31) थे। अनुभवी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने पारी में 4 विकेट लेकर मैच में कुल 8 विकेट लिए।

#3 147 - न्यूजीलैंड बनाम भारत, 2024 न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप कर इतिहास रचा था। मुंबई टेस्ट में कीवी टीम ने 147 रनों के मामूली से लक्ष्य का बचाव करते हुए जीत हासिल की थी। 29 रनों पर 5 विकेट गंवाने के बाद ऋषभ पंत (64) की बदौलत भारतीय टीम ने 100 का आंकड़ा पार किया, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। ऐसे में पूरी टीम 121 रन पर ढेर गई। एजाज पटेल ने 6 विकेट चटकाए थे।