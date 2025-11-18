टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ इन टीमों ने किया सबसे छोटे लक्ष्यों का सफलतापूर्व बचाव
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने कोलकाता टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम को 30 रनों से हराते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम 124 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 94 रनों पर ढेर हो गई। यह भारत की टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली हार रही है। ऐसे में आइए भारत के खिलाफ सबसे छोटे लक्ष्यों का सफलतापूर्व बचाव करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।
#1
120 - वेस्टइंडीज बनाम भारत, 1997
भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे छोटे लक्ष्य का बचाव करने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के नाम दर्ज है। उसने साल 1997 में ब्रिजटाउन टेस्ट में 120 रन का बचाव किया था। वेस्टइंडीज के पहली पारी में 298 रन के जवाब में भारत ने 319 रन बनाकर 21 रन की अहम बढ़त ली। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 140 पर सिमट हुई। इसके बाद भारतीय टीम 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 81 रनों पर ढेर हो गई।
#2
124 - दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत, 2025
कोलकाता टेस्ट में जीत ने दक्षिण अफ्रीका को इस सूची में दूसरे स्थान पर ला दिया है। जीत के लिए 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने लगातार विकेट गंवाए और अंततः 93 रनों पर ढेर हो गई। पारी में 20 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज अक्षर पटेल (26) और वाशिंगटन सुंदर (31) थे। अनुभवी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने पारी में 4 विकेट लेकर मैच में कुल 8 विकेट लिए।
#3
147 - न्यूजीलैंड बनाम भारत, 2024
न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप कर इतिहास रचा था। मुंबई टेस्ट में कीवी टीम ने 147 रनों के मामूली से लक्ष्य का बचाव करते हुए जीत हासिल की थी। 29 रनों पर 5 विकेट गंवाने के बाद ऋषभ पंत (64) की बदौलत भारतीय टीम ने 100 का आंकड़ा पार किया, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। ऐसे में पूरी टीम 121 रन पर ढेर गई। एजाज पटेल ने 6 विकेट चटकाए थे।
#4
176 - श्रीलंका बनाम भारत, 2015
इस सूची में श्रीलंका क्रिकेट टीम चौथे नंबर पर है। उसने साल 2015 में गाले टेस्ट में 176 रनों का बचाव किया था। श्रीलंका ने पहली पारी में 183 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने पहली पारी में शिखर धवन और विराट कोहली के शतकों से 375 रन बनाकर 192 रन की अहम बढ़त ली। श्रीलंका ने दूसरी पारी में 367 रन बनाकर भारत को 175 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन भारतीय टीम 112 रन पर ढेर हो गई।