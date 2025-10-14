टेस्ट क्रिकेट: इन टीमों ने किसी विरोधी टीम के खिलाफ बिना हारे खेले हैं सर्वाधिक मैच

भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को दिल्ली टेस्ट में 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। भारत ने 121 रन के लक्ष्य को केएल राहुल के अर्धशतक (58*) की मदद से हासिल किया। यह भारतीय टीम का वेस्टइंडीज के खिलाफ बिना हारे 27वां टेस्ट मैच था और लगातार 10वीं सीरीज जीत रही। आइए किसी विरोधी टीम के खिलाफ बिना हार के सर्वाधिक मैच खेलने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1 इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड - 47 टेस्ट इस सूची में इंग्लैंड क्रिकेट टीम पहले पायदान पर है। उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 1930 से 1975 के बीच बिना हारे 17 सीरीज के तहत कुल 47 मैच खेले थे। उस दौरान इंग्लिश टीम ने खेले गए 23 मैचों में जीत दर्ज की थी और 24 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए थे। इसी तरह टीम ने 13 सीरीज अपने नाम की थी, जिनमें 3 सीरीज में क्लीन स्वीप करना भी शामिल रहा है।

#2 इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान - 30 टेस्ट इस सूची में दूसरे नंबर पर भी इंग्लैंड टीम ही है। उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 1961 से 1982 के बीच बिना हारे 12 सीरीज के तहत कुल 30 मैच खेले थे। उस दौरान इंग्लिश टीम ने 10 मैचों में जीत दर्ज की थी और 20 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए थे। टीम ने 6 सीरीज पर कब्जा जमाया था। उसकी सबसे बड़ी जीत 1962 में 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से रही थी।

#3 वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड - 29 टेस्ट इस सूची में वेस्टइंडीज की टीम तीसरे नंबर पर है। उसने इंग्लिश टीम के खिलाफ 1976 से 1988 के बीच बिना हारे 6 सीरीज के तहत कुल 29 मैच खेले थे। उस दौरान केरेबियन टीम ने 20 मैचों में जीत दर्ज की और 9 मैच ड्रॉ रहे थे। टीम ने सभी 6 सीरीज पर कब्जा जमाया था, जिनमें टीम 2 बार 5-0 से क्लीन स्वीप करने में भी सफल रही थी। वह वेस्टइंडीज का स्वर्णिम युग माना जाता है।