टेस्ट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय ओपनर, शीर्ष पर है यह दिग्गज 

भारतीय क्रिकेट टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया। भारत ने 121 रन के लक्ष्य को सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (58*) के अर्धशतक की बदौलत 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। यह राहुल को टेस्ट करियर में बतौर ओपनर 27वां 50+ स्कोर था। आइए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय ओपनरों पर नजर डालते हैं।

#1 सुनील गावस्कर - 75 इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर पहले पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में बतौर सलामी बल्लेबाज 75 बार 50+ स्कोर बनाए थे। उन्होंने बतौर ओपनर 119 मैचों की 203 पारियों में 50 से अधिक की औसत से 9,607 रन अपने नाम किए थे। उस दौरान उन्होंने 33 शतक और 42 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 221 रन का रहा था। वह सलामी बल्लेबाज के रूप में 11 बार बिना खाता खोले आउट हुए थे।

#2 वीरेंद्र सहवाग - 52 इस सूची में पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने करियर में बतौर सलामी बल्लेबाज 51 बार 50+ स्कोर बनाए थे। उन्होंने बतौर ओपनर 104 मैचों की 168 पारियों में 51 से अधिक की औसत से 8,207 रन अपने नाम किए थे। उस दौरान उन्होंने 22 शतक और 30 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 319 रन का रहा था। वह सलामी बल्लेबाज के रूप में 15 बार बिना खाता खोले आउट हुए थे।

#3 गौतम गंभीर - 31 इस सूची में भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने करियर में बतौर सलामी बल्लेबाज 31 बार 50+ स्कोर बनाए थे। उन्होंने बतौर ओपनर 59 मैचों की 101 पारियों में 45 से अधिक की औसत से 4,119 रन अपने नाम किए थे। उस दौरान उन्होंने 9 शतक और 22 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 206 रन का रहा था। वह सलामी बल्लेबाज के रूप में 7 बार बिना खाता खोले आउट हुए थे।