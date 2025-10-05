रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी नहीं करेंगे। दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे में अब शुभमन गिल को नया कप्तान नियुक्त किया है। 50 ओवर प्रारूप में रोहित अब बतौर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे। बता दें कि वह टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। इस बीच रोहित का कप्तान के तौर पर किए प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।
जीत प्रतिशत
वनडे में दूसरा सबसे बेहतर जीत प्रतिशत
क्रिकबज के अनुसार, कप्तान के रूप में रोहित का जीत प्रतिशत 75 है, जो कम से कम 50 वनडे मैचों में कप्तानी करने वालों में वेस्टइंडीज के दिग्गज क्लाइव लॉयड (76.2) के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कुल 56 मैचों में टीम की कप्तानी की, जिसमें से 42 में उन्हें जीत और 12 में हार मिली है। इसी तरह 2 मैच अनिर्णित रहे हैं। भारतीय कप्तानों में रोहित, विराट कोहली (68.4) और धोनी (55) के मुकाबले बहुत आगे रहे।
आंकड़े
रोहित ने बतौर कप्तान 2,500 से अधिक वनडे रन बनाए
रोहित ने बतौर कप्तान 55 पारियों में 52.20 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 2,506 रन अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने 208* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 शतक और 17 अर्धशतक लगाए हैं। बिना कप्तानी किए हुए रोहित ने 217 वनडे मैचों में 47.85 की औसत और 88.42 की स्ट्राइक स्ट्राइक रेट से 8,662 रन अपने नाम किए हैं। इस बीच वह 27 शतक और 41 अर्धशतक लगा चुके हैं।
विश्व कप
विश्व कप में सबसे बेहतर जीत प्रतिशत वाले भारतीय कप्तान हैं रोहित
वनडे विश्व कप में रोहित की कप्तानी में भारत का जीत प्रतिशत (90.90) अविश्वसनीय रहा। उनके नेतृत्व में भारत ने 11 में से 10 मैच जीते और 1 में हार झेली। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने कुल 17 में से 14 मैच जीते (जीत प्रतिशत- 82.35) और 2 में हार झेली। कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप में भारत ने 15 में से 11 मैच जीते (जीत प्रतिशत- 73.33) और 4 में हार झेली थी।
विश्व रिकॉर्ड
बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगा चुके हैं रोहित
भारत की कप्तानी करते हुए रोहित ने 2017 में मोहाली में खेले गए मैच में श्रीलंका के विरुद्ध मैच में 153 गेंदों में नाबाद 208 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी उस बेमिसाल पारी में 13 चौके और 12 छक्के लगाए थे। वह बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने थे। उनसे पहले वीरेंद्र सहवाग 2011 में (219 बनाम वेस्टइंडीज) ये कारनामा कर चुके थे।
रिकॉर्ड
विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन वाले कप्तान
रोहित ने इस विश्व कप 2023 में भारत के लिए सभी 11 मैच खेले, जिसमें 54.27 की उम्दा औसत और 125.94 की दमदार स्ट्राइक रेट के साथ 597 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 131 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। वह विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बने थे। उन्होंने केन विलियमसन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने बतौर कप्तान 2019 संस्करण में 578 रन बनाए थे।