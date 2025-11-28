टेस्ट क्रिकेट: भारत में हुई इन सीरीज में एक भी भारतीय बल्लेबाज शतक नहीं लगा सका

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत में हुए मैचों में खूब रन बनते रहे हैं। हालांकि, हाल ही में सम्पन्न हुई दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कोई भी भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। दिलचस्प रूप से 2 मैचों की सीरीज में कोई भी भारतीय बल्लेबाज शतक नहीं लगा सका। इस बीच भारत में हुई उन टेस्ट सीरीज के बारे में जानते हैं, जिनमें भारतीय बल्लेबाज शतक नहीं लगा सके।

#1 भारत बनाम न्यूजीलैंड, 1969-70 भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 1969-70 में खेली गई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। हैदराबाद में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। इसके बाद नागपुर टेस्ट को न्यूजीलैंड ने 168 रन से जीता था। उस मैच में न्यूजीलैंड के 319 और 214 रन के जवाब में भारतीय टीम ने 257 और 109 रन के स्कोर किए थे। आखिरी टेस्ट में भारत ने 60 रन से जीत दर्ज की थी।

#2 भारत बनाम न्यूजीलैंड, 1995-96 भारत ने 1995-96 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीता था। उस सीरीज के पहले मैच को भारत ने 8 विकेट से जीता था। इसके बाद आखिरी 2 टेस्ट ड्रॉ रहे थे। तब भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए पहले टेस्ट की पहली पारी में 87 रन बनाए थे। यह उस सीरीज में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर साबित हुआ था।

Advertisement

#3 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025 भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले कोलकाता टेस्ट में 30 रन से हार मिली। पहले टेस्ट में कोई भी भारतीय बल्लेबाज 50 रन का आंकड़ा नहीं छू सका था। वहीं, दूसरे गुवाहटी टेस्ट में भारत को 408 रन से करारी शिकस्त मिली थी। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका से सेनुरन मुथुसामी ने पहली पारी में शतक (109) लगाया था। भारत से यशस्वी जायसवाल (58) ने पहली पारी में और रविंद्र जडेजा (54) ने दूसरी पारी में अर्धशतक लगाए थे।

Advertisement