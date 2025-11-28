भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, वनडे: दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ कैसा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच 30 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू होगी। तेम्बा बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में भारतीय टीम के विरुद्ध टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीता था। अब बावुमा के ही नेतृत्व में टीम एक बार फिर केएल राहुल की वनडे टीम के सामने चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। इस बीच वनडे प्रारूप में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 94 मुकाबले खेले गए हैं। 40 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच अपने नाम किए हैं। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 32 मुकाबले खेले गए हैं। 18 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। 14 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
सीरीज
दक्षिण अफ्रीका भारत में जीत पाई है 1 वनडे सीरीज
भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 6 वनडे सीरीज खेले गए हैं। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने 1 सीरीज साल 2015 में 3-2 से जीती थी। दोनों टीमों के बीच 2 वनडे सीरीज ड्रॉ हुए हैं। भारतीय टीम ने 6 सीरीज अपने नाम किए हैं। आखिरी बार दोनों टीमों के बीच भारत में वनडे सीरीज 2022-23 में खेली गई थी। उसे भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम किया था।
कमाल
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है कमाल
मौजूदा भारतीय टीम में विराट कोहली ने इस टीम के खिलाफ 31 वनडे में 65.39 की औसत के साथ 1,504 रन बनाए हैं।इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 85.74 की रही है। रोहित शर्मा ने 26 वनडे मैचों में 33.58 की औसत से 806 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4.55 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट लिए हैं। रविंद्र ने 10 मैचों में 15 विकेट चटकाए हैं।
प्रदर्शन
भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के इन खिलाड़ियों ने किया है शानदार प्रदर्शन
क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ 20 पारियों में 53.85 की औसत और 91.58 की स्ट्राइक रेट से 1,077 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 6 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। जैक्स कैलिस ने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 61.40 की औसत से 1,535 रन बनाए थे। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा ने 15 मैचों में 33.28 की औसत से 21 विकेट लिए हैं। सबसे ज्यादा विकेट (48) पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शॉन पोलक के नाम है।