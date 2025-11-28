भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, वनडे: दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ कैसा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 94 मुकाबले खेले गए हैं। 40 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच अपने नाम किए हैं। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 32 मुकाबले खेले गए हैं। 18 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। 14 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

सीरीज दक्षिण अफ्रीका भारत में जीत पाई है 1 वनडे सीरीज भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 6 वनडे सीरीज खेले गए हैं। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने 1 सीरीज साल 2015 में 3-2 से जीती थी। दोनों टीमों के बीच 2 वनडे सीरीज ड्रॉ हुए हैं। भारतीय टीम ने 6 सीरीज अपने नाम किए हैं। आखिरी बार दोनों टीमों के बीच भारत में वनडे सीरीज 2022-23 में खेली गई थी। उसे भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम किया था।

Advertisement

कमाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है कमाल मौजूदा भारतीय टीम में विराट कोहली ने इस टीम के खिलाफ 31 वनडे में 65.39 की औसत के साथ 1,504 रन बनाए हैं।इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 85.74 की रही है। रोहित शर्मा ने 26 वनडे मैचों में 33.58 की औसत से 806 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4.55 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट लिए हैं। रविंद्र ने 10 मैचों में 15 विकेट चटकाए हैं।

Advertisement