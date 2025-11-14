टेस्ट क्रिकेट: शुरुआती 50 पारियों के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज 

कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर की जोरदार शुरुआत की है। भारत के यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अब तक के टेस्ट करियर में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अब तक के युवा करियर में जायसवाल कई उल्लेखनीय पारियां भी खेल चुके हैं। वह 50 टेस्ट पारियों के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए। आइए इस विशेष सूची के बारे में जानते हैं।

#1 गौतम गंभीर (2,692 रन) पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने 2004 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। अपने टेस्ट की दोनों पारियों में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। इसके बाद उन्होंने जोरदार बल्लेबाजी की और शुरुआती 50 पारियों के बाद 2,692 रन बनाए थे। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 58 मैच खेले थे, जिसमें 41.95 की औसत के साथ 4,154 रन बनाए थे।

#2 राहुल द्रविड़ (2,540 रन) पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने अपनी शुरुआती 50 पारियों के बाद 2,540 रन बनाए थे। उन्होंने 1996 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपनी पहली ही पारी में लॉर्ड्स टेस्ट में 95 रन बनाए थे। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 164 मैच खेले थे, जिसमें 52.31 की औसत के साथ 13,288 रन बनाए थे। उन्होंने 36 शतक और 63 अर्धशतक लगाए थे।

#3 वीरेंद्र सहवाग (2,535 रन) अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे वीरेंद्र सहवाग भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने अपनी 50 पारियों के बाद 2,535 रन रन बनाए थे। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 104 मैच खेले थे, जिसमें 49.34 की औसत के साथ 8,586 रन बनाए थे। उन्होंने 319 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 23 शतक और 32 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने 2001 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी।