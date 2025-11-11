टेस्ट क्रिकेट: ईडन गार्डन स्टेडियम में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज 

कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम में अब तक कई यादगार टेस्ट मैचों की मेजबानी कर चुका है। यह भारत के सबसे पुराने क्रिकेट मैदानों में से एक है। यहां पर पहला टेस्ट मैच 1934 में खेला गया था। अब तक इस मैदान पर एक से बढ़कर एक दिलचस्प पारियां देखने को मिली हैं। इस बीच ईडन गार्डन स्टेडियम में सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 वीवीएस लक्ष्मण (281 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2001) 2001 में ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली थी। जब भारत को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तब लक्ष्मण ने अपनी पारी से भारत को जीत दिलाई थी। उन्होंने 452 गेंदों का सामना करते हुए 44 चौके की मदद से 281 रन बनाए थे। उन्होंने राहुल द्रविड़ (180) के साथ मिलकर 376 रनों की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी।

#2 वसीम जाफर (202 बनाम पाकिस्तान, 2007) पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने नवंबर 2007 में ईडन गार्डन में पाकिस्तान के खिलाफ 202 रनों की पारी खेली थी। पहले दिन पारी की शुरुआत करते हुए जाफ़र ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी। उन्होंने 274 गेंदों पर 34 चौकों की मदद से 202 रन बनाए थे। यह हाई-स्कोरिंग मैच आखिरकार ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 34.10 की औसत के साथ 1,944 रन बनाए थे।

#3 सुनील गावस्कर (182* बनाम वेस्टइंडीज, 1978) पूर्व भारतीय महान सुनील गावस्कर ने 1978 के कोलकाता टेस्ट में 2 शतक लगाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को अपने विकेट के लिए तरसा दिया था। उन्होंने अपने समय के सबसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना किया था। उन्होंने पहले दिन पहली पारी में 107 रन बनाए, वहीं तीसरी पारी में नाबाद 182* रन बनाए थे। आखिर में वेस्टइंडीज की टीम उस टेस्ट को ड्रॉ कराने में सफल रही थी।