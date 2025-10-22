ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने रचा इतिहास, वनडे विश्व कप में लगाया सबसे तेज शतक
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 के 23 मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराया। इंदौर में हुए मैच में जीत के लिए मिले 245 रन के लक्ष्य को कंगारू टीम ने एशले गार्डनर के ऐतिहासिक शतक (104*) की मदद से हासिल किया। दिलचस्प रूप से गार्डनर विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाजी बनी हैं। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
बेहतरीन रही गार्डनर की पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए गार्डनर ने 68 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खो दिया था। शीर्षक्रम के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद दबाव की परिस्थितियों में गार्डनर ने तेजी से रन बटोरे और अपना शतक पूरा किया। गार्डनर ने 73 गेंदों में नाबाद 104 रन की पारी खेली। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 16 चौके लगाए। उन्होंने चौका लगाते हुए टीम को जीत दिलाई।
शतक
विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक
गार्डनर अब वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने डिएंड्रा डॉटिन (71 गेंद बनाम पाकिस्तान, 2017) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। गार्डनर ने नंबर-6 पर खेलते हुए अपना तीसरा शतक लगाया। वह नंबर-6 या इससे निचले क्रम में सर्वाधिक शतक लगाने वाली बल्लेबाज हैं। इस क्रम में वेस्टइंडीज की शेमाइन कैंपबेल और दक्षिण अफ्रीका की एनेरी डर्कसन ने 1-1 शतक लगाए हुए हैं।
साझेदारी
गार्डनर और सदरलैंड ने की बड़ी शतकीय साझेदारी
गार्डनर और सदरलैंड के बीच 180* रनों की अटूट साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य हासिल किया। यह वनडे विश्व कप में 5वें विकेट या उससे निचले क्रम पर दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले 2000 के विश्व कप में लिंकन में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ इंग्लैंड की जेन स्मिट और क्लेयर टेलर के बीच 5वें विकेट के लिए 188* रनों की साझेदारी हुई थी।
जानकारी
एनाबेल सदरलैंड ने खेली नाबाद 98 रन की पारी
ऑस्ट्रेलिया ने जब 24 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब सदरलैंड क्रीज पर आई। उन्होंने एक छोर से टिककर बल्लेबाजी की और 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 112 गेंदों में 98 रन बनाकर नाबाद रही।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती ऑस्ट्रेलियाई टीम
इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने 78 रन की पारी खेली। उनके अलावा एलिस कैप्सी (38) और चार्ली डीन (26) ने उपयोगी योगदान देते हुए टीम का स्कोर 244/9 तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया से सदरलैंड ने 3 विकेट लिए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 68 रन के स्कोर तक अपने 4 विकेट खो दिए थे। संकट की घड़ी में सदरलैंड और गार्डनर ने शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई।