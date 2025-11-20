वनडे, टी-20 और टेस्ट तीनों प्रारूपों में 100-100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी 

#1 रॉस टेलर रॉस टेलर इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने 112 टेस्ट में 44.16 की औसत से 7,684 रन बनाए हैं। उन्होंने 236 वनडे में 8,607 रन बनाए थे। वह वनडे और टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कीवी बल्लेबाज हैं। उन्होंने टेस्ट में 19 और वनडे में 21 शतक लगाए थे। टेलर ने 102 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (न्यूजीलैंड से) में 26.15 की औसत और 122.37 की स्ट्राइक रेट से 1,909 रन बनाए थे।

जानकारी न्यूजीलैंड से संन्यास के बाद समोआ से खेल रहे हैं टेलर न्यूजीलैंड से संन्यास के बाद टेलर अब समोआ देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह समोआ से 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं।

#2 विराट कोहली विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का अंत 46.85 की औसत से 9,230 रन के साथ किया था। उन्होंने नाबाद 254 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए थे। कोहली ने 305 वनडे मैचों में 57.71 की औसत और 93.26 की स्ट्राइक रेट से 14,255 रन बना चुके हैं। कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 125 मुकाबलों की 117 पारियों में 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए हैं।

#3 डेविड वार्नर टी-20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल में हारकर बाहर हुई और यह वार्नर के अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच साबित हुआ था। 2009 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज करने वाले वार्नर ने 110 मैचों में 33.43 की औसत से 3,277 रन बनाए थे। उन्होंने अपना वनडे करियर में 161 मुकाबलों में 45.30 की औसत और 97.26 की स्ट्राइक रेट से 6,932 रन बनाए थे। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 112 मैचों में 8,786 रन बनाए थे।

#4 टिम साउथी टिम साउथी ने न्यूजीलैंड के लिए 107 टेस्ट खेले, इसकी 203 पारियों में 30.26 की औसत से 391 विकेट लिए। उन्होंने 19 बार 4 विकेट हॉल और 15 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। इस तेज गेंदबाज ने 161 वनडे मैचों में 33.70 की औसत के साथ 221 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए। साउथी ने 126 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 164 विकेट चटकाए हैं।