टेस्ट क्रिकेट: घरेलू मैचों की इन पारियों में 5 भारतीय गेंदबाजों ने 25-25 ओवर फेंके 

टेस्ट क्रिकेट में हर टीम अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करती है। टेस्ट इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम का भी घर पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने निराश किया है। गुवाहटी टेस्ट की पहली पारी में भारत के 5 गेंदबाजों ने 25+ ओवर फेंके। इस बीच भारत में उन पारियों के बारे में जानते हैं, जब 5 भारतीय गेंदबाजों ने 25+ ओवर फेंके हैं।

#1 भारत बनाम पाकिस्तान (चेन्नई टेस्ट, 1961) भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच 1961 में चेन्नई में खेला गया टेस्ट ड्रॉ रहा था। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी 448/8 के स्कोर पर घोषित की थी, जिसमें इम्तियाज अहमद और सईद अहमद ने शतक लगाए थे। उस पारी में भारत ने 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और सभी ने 25 से अधिक ओवर फेंके थे। इनमे से रमाकांत देसाई सबसे सफल गेंदबाज रहे थे, जिन्होंने 28.5 ओवर में 66 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे।

#2 भारत बनाम इंग्लैंड (मुंबई टेस्ट, 1961) भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 1961 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में टेस्ट खेला गया था, जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। मेहमान टीम ने 173 ओवर खेलने के बाद 500/8 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की थी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान कुल 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था, जिसमें से 5 गेंदबाजों ने कम से कम 25 फेंके थे। उस पारी में कृपाल सिंह ने सर्वाधिक 33 ओवर किए थे।

#3 भारत बनाम इंग्लैंड (चेन्नई टेस्ट, 2021) इंग्लैंड ने भारत को 2021 में खेले गए चेन्नई टेस्ट में 227 रन से हराया था। उस मैच में इंग्लिश टीम ने पहली पारी में सभी विकेट खोकर 578 रन बनाए थे, जिसमें जो रूट का दोहरा शतक (218) शामिल था। उस पारी के दौरान भारत से रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर, इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और शाहबाज नदीम ने 25+ ओवर गेंदबाजी की थी। पूर्व दिग्गज अश्विन ने सर्वाधिक 55.1 ओवर किए थे।

#4 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (अहमदाबाद टेस्ट, 2023) भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच 2023 में अहमदाबाद में खेला गया टेस्ट ड्रॉ रहा था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए थे, जिसमें उस्मान ख्वाजा और कैमरून ग्रीन ने शतक लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया की उस पारी के दौरान भारत से अश्विन ने सर्वाधिक 47.1 ओवर फेंके थे, जिसमें 91 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। अश्विन के अलावा मोहम्मद शमी, उमेश यादव, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने 25+ ओवर किए थे।