दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद फूटा फैंस का गुस्सा, बोले- गंभीर और अगरकर को हटाओ
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को गुवाहाटी में खेले गए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में करारी हार झेलनी पड़ी। इसी के साथ टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से हार गई। भारत ने 408 रनों से मैच गंवाया। ये रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार भी रही। इसके बाद कई क्रिकेट विशेषज्ञों, पूर्व खिलाड़ी और फैंस का गुस्सा टीम के खिलाफ फूटा है। आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा।
पूर्व
रविचंद्रन अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका की जमकर तारीफ की
पूर्व भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका टीम की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रोटियाज ने साबित कर दिया है कि वे टेस्ट प्रारूप के असली विश्व चैंपियन हैं। अश्विन ने एक्स पर लिखा कि यह दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने दबदबा बनाते हुए दिखा दिया है कि वे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) खिताब के पूरी तरह हकदार हैं।
जानकारी
हर्षा भोगले ने कह दी बड़ी बात
दिग्गज कॉमेंटेटर हर्षा भोगले ने भारत की हार के बाद एक्स पर लिखा, 'भारत में खेलते समय भारतीय टीम के चारों ओर जो एक खास दबदबा हुआ करता था, अब वह धीरे-धीरे मिटता हुआ साफ दिखाई दे रहा है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें हर्षा का पोस्ट
India and South Africa have always been very friendly sporting nations. That is why I hope the two words I heard used, one from either side, will never be used again.— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 26, 2025
जानकारी
सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने लिखा बेहतर टीम ने दर्ज की जीत
भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने भारतीय टीम की हार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बेहतर टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं, युवराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया 'चिंटू पास हो गया।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें युवराज का पोस्ट
CHINTU PASS HO GAYA !— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 26, 2025
नाराजगी
गौतम गंभीर पर भड़के फैंस
एक फैन ने एक्स पर मुख्य कोच गौतम गंभीर के खिलाफ नाराजगी जताते हुए लिखा, 'शर्मनाक... बेहद शर्मनाक... गंभीर और उनका अहंकार तुरंत हटाया जाना चाहिए। बेहद खराब कोचिंग... वह कभी कोच थे ही नहीं, फिर BCCI ने उन्हें कोच क्यों चुना? पूरे कोचिंग स्टाफ को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।' एक अन्य क्रिकेट फैन ने कोच गंभीर के साथ-साथ मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को भी बर्खास्त किए जाने की बात कही।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें फैंस की नराजगी
Shame shame shame.... Gautam Gambhir and his arrogance should be sacked immediately....pathetic coaching.... He was never a coach but why the hell BCCI chose him as a coach.... The whole coaching staff should be sacked.— Nikhil Kumar (@NkDsouza) November 26, 2025
ट्विटर पोस्ट
अजीत अगरकर को भी हटाने की उठी मांग
SACK COACH GAUTAM GAMBHIR AND SELECTOR AJIT AGARKAR— Aakash Thakre (@AakashT45) November 26, 2025