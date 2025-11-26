LOADING...
दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद फूटा फैंस का गुस्सा, बोले- गंभीर और अगरकर को हटाओ 
गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जमकर आलोचना हो रही है

लेखन आदर्श कुमार
Nov 26, 2025
04:19 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को गुवाहाटी में खेले गए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में करारी हार झेलनी पड़ी। इसी के साथ टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से हार गई। भारत ने 408 रनों से मैच गंवाया। ये रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार भी रही। इसके बाद कई क्रिकेट विशेषज्ञों, पूर्व खिलाड़ी और फैंस का गुस्सा टीम के खिलाफ फूटा है। आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा।

पूर्व

रविचंद्रन अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका की जमकर तारीफ की 

पूर्व भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका टीम की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रोटियाज ने साबित कर दिया है कि वे टेस्ट प्रारूप के असली विश्व चैंपियन हैं। अश्विन ने एक्स पर लिखा कि यह दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने दबदबा बनाते हुए दिखा दिया है कि वे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) खिताब के पूरी तरह हकदार हैं।

जानकारी

हर्षा भोगले ने कह दी बड़ी बात 

दिग्गज कॉमेंटेटर हर्षा भोगले ने भारत की हार के बाद एक्स पर लिखा, 'भारत में खेलते समय भारतीय टीम के चारों ओर जो एक खास दबदबा हुआ करता था, अब वह धीरे-धीरे मिटता हुआ साफ दिखाई दे रहा है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें हर्षा का पोस्ट

जानकारी

सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने लिखा बेहतर टीम ने दर्ज की जीत 

भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने भारतीय टीम की हार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बेहतर टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं, युवराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया 'चिंटू पास हो गया।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें युवराज का पोस्ट 

नाराजगी

गौतम गंभीर पर भड़के फैंस 

एक फैन ने एक्स पर मुख्य कोच गौतम गंभीर के खिलाफ नाराजगी जताते हुए लिखा, 'शर्मनाक... बेहद शर्मनाक... गंभीर और उनका अहंकार तुरंत हटाया जाना चाहिए। बेहद खराब कोचिंग... वह कभी कोच थे ही नहीं, फिर BCCI ने उन्हें कोच क्यों चुना? पूरे कोचिंग स्टाफ को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।' एक अन्य क्रिकेट फैन ने कोच गंभीर के साथ-साथ मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को भी बर्खास्त किए जाने की बात कही।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें फैंस की नराजगी 

ट्विटर पोस्ट

अजीत अगरकर को भी हटाने की उठी मांग 