तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा पहला वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही बावुमा की पारी और साझेदारी?

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 92 रन के कुल स्कोर पर रयान रिकेल्टन (33) के रूप में पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर उतरे बावुमा ने पहले एडेन मार्करम (82) के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी निभाई। उसके बाद मैथ्यू ब्रीट्जके (57) के साथ तीसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। वह अपनी पारी में 74 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुए।