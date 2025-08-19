तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा पहला वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा पहला वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा ने मंगलवार (19 अगस्त) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में बेहरतनी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (65) खेली। यह उनके वनडे करियर का 8वां और कंगारू टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 64 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही प्रोटियाज टीम मजबूत स्कोर खड़ा करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही बावुमा की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 92 रन के कुल स्कोर पर रयान रिकेल्टन (33) के रूप में पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर उतरे बावुमा ने पहले एडेन मार्करम (82) के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी निभाई। उसके बाद मैथ्यू ब्रीट्जके (57) के साथ तीसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। वह अपनी पारी में 74 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है बावुमा का वनडे करियर?
बावुमा ने सितंबर 2016 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 49 मैचों की 48 पारियों में 44.46 की औसत और 87.74 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,912 रन बनाए हैं। उन्होंने 5 शतक के साथ 8 अर्धशतक भी जड़े है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 144 रन का रहा है। कंगारू टीम के खिलाफ वह 8 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतकों की मदद से सर्वाधिक 343 रन बनाने में सफल रहे हैं।