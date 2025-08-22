तेम्बा बावुमा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में दिया गया आराम, जानिए कारण

लक्ष्य

सीरीज अपने नाम करना चाहेगी प्रोटियाज टीम

पहले वनडे में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद प्रोटियाज का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने 297 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था, लेकिन केशव महाराज के 5 विकेटों की बदौलत कंगारू टीम केवल 198 रनों पर ढेर हो गई थी। अब, बावुमा को आराम दिए जाने और मार्करम की कप्तानी में दूसरे मैच में उतरते हुए दक्षिण अफ्रीका एक और जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी।