तेम्बा बावुमा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में दिया गया आराम, जानिए कारण
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में आराम दिया गया है। जून में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद उनके कार्यभार प्रबंधन के तहत यह फैसला लिया गया है। पहले वनडे में किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं होने के बावजूद, प्रोटियाज मेडिकल टीम ने उन्हें इस मैच के लिए आराम देने की सलाह दी है।
कप्तान
बावुमा की अनुपस्थिति में मार्करम को मिली कप्तानी
बावुमा की अनुपस्थिति में एडेन मार्करम ने इस मैच के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह शीर्ष क्रम के बल्लेबाज टोनी डी जोरजी को बावुमा की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि बावुमा रविवार को होने वाले तीसरे वनडे में टीम की कमान संभालेंगे। यह कदम टीम के मौजूदा सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के बाद उठाया गया है।
लक्ष्य
सीरीज अपने नाम करना चाहेगी प्रोटियाज टीम
पहले वनडे में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद प्रोटियाज का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने 297 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था, लेकिन केशव महाराज के 5 विकेटों की बदौलत कंगारू टीम केवल 198 रनों पर ढेर हो गई थी। अब, बावुमा को आराम दिए जाने और मार्करम की कप्तानी में दूसरे मैच में उतरते हुए दक्षिण अफ्रीका एक और जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी।