क्रिकेट इतिहास में इन टीमों ने जीतें हैं सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच, दूसरे पायदान पर पहुंचा भारत

भारतीय क्रिकेट टीम ने दिल्ली में खेले गए सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया। भारतीय टीम ने जीत के लिए मिले 121 रन के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम क्रिकेट इतिहास में दूसरी सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली टीम बन गई है। आइए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1 ऑस्ट्रेलिया - 1,158 मैच इस सूची में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम शीर्ष पर है। उसने 2,107 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से 1,158 जीते हैं। हाउस्टेट के अनुसार, कंगारू टीम ने कुल 877 टेस्ट मैचों में से 422 जीते हैं और 234 हारे हैं। इसी तरह 219 डॉ और 2 टाई रहे हैं। टीम ने 1,017 वनडे में 615 जीते और 358 में हार झेली है। इसी तरह 9 मैच टाई और 35 अनिर्णित रहे। इसी प्रकार 214 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 122 जीते और 87 हारे हैं।

#2 भारत - 922 मैच सूची में अब भारतीय टीम दूसरे पायदान पर आ गई है। टीम ने कुल 1,916 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से 922 जीते हैं। हाउस्टेट के अनुसार, भारत ने कुल 596 टेस्ट में से 185 जीते और 186 हारे हैं। इसी तरह 224 डॉ और 1 टाई रहा है। टीम ने 1,066 वनडे में 567 जीते और 445 में हार झेली है। इसी तरह 10 मैच टाई और 44 अनिर्णित रहे। 254 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 176 जीते और 71 हारे हैं।

#3 इंग्लैंड - 921 मैच सूची में इंग्लैंड क्रिकेट टीम तीसरे नंबर पर पहुंच गई। टीम ने कुल 2,117 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 921 जीते हैं। हाउस्टेट के अनुसार, इंग्लैंड ने कुल 1,089 टेस्ट मैचों में से 403 जीते हैं और 333 हारे हैं। इसी तरह 356 मैच डॉ रहे हैं। टीम ने 818 वनडे में 407 जीते हैं और 372 में हार झेली है। इसी तरह 8 मैच टाई और 31 अनिर्णित रहे। इसी प्रकार 211 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 113 जीते और 90 हारे हैं।