RCB को लग सकता है झटका, चोटिल रजत पाटीदार IPL 2026 से होंगे बाहर

संस्करण घरेलू मैचों से भी रहेंगे बाहर रजत करीब 4 महीने मैदान से बाहर रहेंगे। ऐसे में वह पूरा रणजी ट्रॉफी सीजन और अन्य घरेलू टूर्नामेंट्स से बाहर रहेंगे। इससे भारतीय टेस्ट टीम में उनकी वापसी की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अगर उनका रिहैब सही तरीके से चला, तो वे IPL 2026 में नजर आ सकते हैं। रजत की अगुवाई में RCB ने इस साल अपना पहला IPL खिताब जीता था, जिसमें उन्होंने 143.77 की स्ट्राइक रेट से 312 रन बनाए थे।

वर्ष टीम में वापसी की थी उम्मीद 32 वर्षीय रजत हाल ही में बेहतरीन फॉर्म में थे। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ मध्य प्रदेश के लिए अपना पहला दोहरा शतक जमाया था। 2024-25 सीजन में उन्होंने 7 मैचों में 77 की औसत से 529 रन बनाए थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें टेस्ट टीम में संभावित वापसी के लिए मजबूत दावेदार बना दिया था। चोट से पहले वह घरेलू क्रिकेट में लगातार लय के साथ खेल रहे थे।

कप्तानी कप्तान के तौर पर किया रजत ने बेहतरीन प्रदर्शन रजत के लिए यह साल बतौर कप्तान बेहद शानदार रहा है। उन्होंने न केवल RCB को उनका पहला IPL खिताब जिताया, बल्कि सेंट्रल ज़ोन की अगुवाई करते हुए दलीप ट्रॉफी भी अपने नाम की। जहां उनकी टीम ने साउथ जोन को हराया। दोनों टूर्नामेंटों में उन्होंने बल्ले से अहम योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने ईरानी कप 2025 में विदर्भ के खिलाफ रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी भी की, हालांकि इस मैच में उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा।